Kennys Palacios dio su firme postura sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Espero que..."

“Pueden revisar y se van a dar cuenta que después de una separación es mentira que lanza algún tema musical", remarcó el estilista, dejando en claro que no se trata de una movida de prensa para su carrera.

Sobre las razones de la separación, Palacios comentó: "De mi parte yo quiero a los dos y espero que se pueda solucionar y arreglar. Como siempre digo esto es cosa de ellos dos y es algo que tendrán que hablar en su momento si están separados definitivamente. La foto que se viralizó de ella llorando lo tendría contestar Wanda”.

Embed

En cuanto a los rumores que la vinculan con L-Gante, Kennys Palacios explicó: “Con L-Gante no pasa nada. Son amigos hay diez mil cámaras y diez mil teléfonos en el boliche y no hay ninguna foto del beso, si hay videos de nosotros es raro que no aparezca...".

"Wanda está más allá de todo, tiene un carrerón. Quien lanzó primero el tema fue Wanda, puede ser una casualidad, pero quien lanzó primero el tema fue Wanda”, se plantó ante las similitudes en los últimos estrenos musicales de ella y la China Suárez.

Y con respecto al futuro sentimental de su amiga opinó: “No creo que Wanda necesite estar en pareja rápidamente, el desamor se tapa muchas veces con amigos, familia, hijos. No creo que necesite ponerse en pareja rápidamente".

"No tengo idea quién tomó la decisión de separarse, es algo que tienen que hablar ellos. Tienen una familia, espero que se mejore todo y se calme”, concluyó Kennys Palacios.

kennys palacios.jpg

Andrés Nara reveló si le cree a Wanda Nara y qué sabe de la separación con Mauro Icardi

Andrés Nara habló en el ciclo Intrusos, América Tv, tras el confuso escándalo policial que lo involucra junto a su esposa Alicia Barbasola y donde se habló de una fiesta sexual, robo y denuncia policial. Y también dio su opinión sobre la crisis y separación de su hija Wanda Nara con Mauro Icardi.

"Nosotros tenemos el teléfono hackeado. Es muy difícil aclarar ciertas situaciones, conocimos a una chica pero para hacer otro tipo de cosas, no a ese nivel (sexual)", comenzó el empresario.

"Esta chica, que la conocimos para hacer un streaming, estábamos en casa con Alicia (Barbasola) y habíamos pedido sushi. Justo era la final de Gran Hermano y le dice vamos a ver la final y ahí me desaparece una suma de dólares de la mesa de luz", continuó el padre de Wanda Nara y Zaira Nara.

"Había visto que estaban previamente ahí, teníamos el Flow en la habitación. Me desapareció una suma de dólares de la habitación", remarcó Andrés.

Embed

"Se va con su auto sin saludar ni nada y la intercepto con mi camioneta. ¿Dónde está la plata?, le digo. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar y está lleno de cámaras", dijo sobre la reacción que tuvo con la mujer a la vista de todos.

"Hay cosas que no pueden revistar íntegramente, no la pueden desnudar. A la chica la revisaron y no encontraron nada. Estaba con mucha rabia y bronca. Se fue de mi casa sin saludar a nadie y faltaba mi plata", reconoció Andrés Nara sobre el hurto que sufrió en su casa.

Y consultado por la crisis y separación de Wanda y Mauro Icardi, el empresario reconoció no saber mucho del tema: "Estoy en aguas con eso, no tengo ni idea porque con Mauro no tengo ningún tipo de relación de nada hace mucho tiempo ni me interesa tenerla".

"Con Wanda fuimos y vinimos pero no entiendo lo que está pasando realmente", agregó. Y dejó en claro que en este tipo de asuntos sí le cree: "No creo que Wanda haga movidas de prensa con este tipo de cosas como con la enfermedad. Siempre tengo dudas de todo, pero en estas dos cosas que te estoy diciendo, yo le creo".