Trascendieron nuevos audios de Sofía Zámolo en los que justifica las adicciones de su hermano

"Corré el foco y en vez de sentir ´Mirá lo que me está haciendo el a mi hijo de puta, mirá lo que hizo", no sé, que te re entiendo yo estaría encabronada, pero por otro lado miralo como ´pobre.. qué está pasando todo esto, pobre que le pasa en la vida que necesita taparlo con algo tan jodido y tan adictivo como es la droga y el alcohol´ ¿Me explico?".

image.png

“Qué es un hijo de puta o porque no le importas vos me entendés él no se da cuenta no lo hace para molestarte a vos o para ser malo con vos, tiene un problema muy grande muy grave que no lo no lo sabe manejar no lo puede manejar porque lo atrapa y lo peor de eso y lo pero esas cosas son las malas juntas, las malas juntas son las que te hacen llegar a estos extremos y caer en la droga constantemente”, dice Sofía en una parte del audio a su cuñada.

“Está ya está afectando a todos, a mí que estoy triste, no puedo enfocar en mi vida, mi laburo. A vos te jode porque te toma como foco de pelea, sos la culpable te agrede, te pelea para que te aleje para él poder ir a hacer sus cosas. A mi mamá que está con una angustia y no le entran el alma a mi hermana que está con dolores de útero”, siguió.

“Él (por su hermano) tiene que hacer una terapia, nos está haciendo mierda a todos, sentar el culo y hacerte la terapia y entender que eso se trata como un enfermo de cáncer se trata con quimioterapia un adicto se lo trata con un tratamiento. No hay otra opción”.

“Che, Sil y el ¿Qué toma siempre rivotril para dormir o toma cuando está chupado tomado y eso? y la pregunta es ¿dónde saca el rivotril? porque eso se compra con un prospecto médico con una receta”, se preguntó la modelo.

image.png

“Igual, yo lo que aprendí es que cuando el hombre está chupado no hay que decirle nada O sea no No trates hablarle cuando él tomó porque te va agredir…Diego te va a agredir, Mati te va agredir, Joe, los hombres chupados te pelean te mandan al carajo y no me vengas hablar cuando estoy chupado eso pasa con cualquier pibe tengo no tenga problema con el alcohol, sabelo el hombre cuando lo pones en esa situación lo estás mirando y acusando de que chupó no le gusta y te manda al carajo”, dijo de forma polémica.

“Ayer hablaba justamente con Mati, con Joe.. justamente eso no se da cuenta pero empezó a chupar chupar chupar chupar… el hombre no toma por sed… toma porque hay alcohol”, indicó.

“Igual que yo seguramente toman igual que vos, no lo sé porque, sí porque sí, pero vos también tenés un problema porque no podés dejar de tomar alcohol y encima de todo lo sumas a lo otro que es también jodido pero tomás en la semana también y te pones de mal humor, el problema es que el alcohol es transforma a todo el mundo, transforma el alcohol a los hombres principalmente, no veo a las minas de mal humor cuando chupan, los pibes se agarran a piñas en los boliches y le decís algo se calienta y te mandan al carajo, no lo tomes como nada personal ni como algo contra vos. Tampoco escuches lo que él te diga cuando está borracho porque va hablar boludeces y normalmente te va a decir cosas que no se acordará y se va a arrepentir. Y, eso le pasa a cualquiera pibe tome falopa no tome falopa en eso sabelo: los pibes chúpan y al otro día no se acuerdan de nada y te miran como: ´Ah si´,vos lo queres matar porque el chabón dijo tal cosa y no se acuerda. Vos estás dolida por lo que te dijo y el otro se levanta como si nada y bueno lo queres reventar a trompadas Pero eso pasa con todos”, indicó.

“Mirá Sil, puede que me equivoqué pero te voy a dar mi punto de vista de algo que creo yo, que lo viví en mi relación anterior, yo creo que lo que Diego hace que se porta bien hace las cosas bien y después busca el límite todo el tiempo o sea digo por naturaleza es transgresor constantemente necesita llamar la atención y que la gente le diga que está mal lo que está haciendo, que le digan ´no, no Diego, eso está mal, eso no se hace´, como a un chiquito por eso ya veces me enojo cuando mamá le llama la atención en casa cuando estamos almorzando, lo que sea, porque como que lo sigue tratado como un niño”.

image.png

“Si quieres consúltalo con tu terapeuta, estoy re confundiendo, pero consultar una terapeuta que se llama el famoso látigo. O sea a mí me lo explico así mi terapeuta cuando yo estaba mi relación anterior, como que lo que pasa es que el hombre o la persona que está buscando constantemente el látigo: entonces qué hace se portan mal, hace boludeces, hacen cosas fuera de lugar y busca constantemente confrontar y el látigo porque necesita que lo retén porque en algún punto se sintió criado de chico”, indicó la modelo.

“Hoy el centro es la beba que van a tener y el bienestar de esa beba y que tengan la mejor vida posible que seas feliz y que esté rodeada de amor y que esté en un en un hogar de paz y tranquilidad. Vos no podés en ningún momento tener una situación de agresión con Diego con la beba enfrente y hoy tampoco podés porque solo terminan transmitiendo a la beba entendés, es importantísimo”, dijo por el embarazo de su cuñada.

Embed

Sofía Zámolo en la mira: su ex cuñada le hizo una fuerte denuncia

Silvana Flores, la ex mujer de Diego el hermano de Sofía Zámolo, denunció a la modelo por querer desalojar de la casa en la que vive con su hija de 3 años, la mujer asegura que fue “defraudada” moralmente por la familia Zámolo.

La mujer reveló que ya le llegó la orden de desalojo y que pronto se quedará en la calle con la menor. Así se lo contó al programa radial de Ulises Jaitt que se emite por Radio Ensamble, El show del regreso.

“En marzo de 2016 empecé una relación sentimental con él (Diego) yo ya lo conocía, en abril ya el mes nos mudamos a vivir juntos en una propiedad que él tenía en Tigre, yo quedo embarazada de Emma en julio de 2017, me entero una semana después Y por ese motivo decidimos mudarnos a una casa más grande”, inició contando y en esa búsqueda encontraron la vivienda ideal pero tuvieron que pedirle un préstamos al padrastro de Zámolo por 34 mil dólares.

Silvina aseguró que siempre pensó que la casa estaba al nombre de su pareja y que sería el lugar donde crecería su hija, pero ella no puedo estar muy arriba de los trámite por tener que hacer reposo por su embarazo.

Flores dice que el hermano de Zámolo comenzó a ser violento con ella y terminó denunciándolo y allí comenzó el problema legal con toda la familia. Separada, con perimetral contra su ex, se le suma que en 2019 Sofía comienza un juicio de desalojo contra su ex.

“Claro el desalojo fue un invento procesal para ocultar el patrimonio del padre porque ella sabía que Diego no vivía acá cuando inició la demanda. Diego vivía, alquilaba un departamento en Tigre, él no vivía acá, y además ella venía a visitar a Emma cuando yo no estaba, cuando estaba mi mamá cuidándola”, contó.

“Hay algo que quiero aclarar claro cómo va a querer desalojar a su propio hermano que significaría que están peleados pero no están peleados vos sabes que entré al Instagram de Sofia hoy hace unas horas y subió una foto familiar donde está justamente su hermano y le tapa la cara a la nena con un corazón”, indicó sospechando de lo que le están haciendo es en conjunto.

“Nunca estuvieron peleados, cuando ella presenta la demanda en 2019 dice que no tiene contacto con su hermano que por eso inicia el proceso judicial pero presentamos en la constatación de demanda montones de captura de pantalla de su Instagram donde consta que ellos eran amigos, que ellos tenían contacto. Después, durante el 2020 queda todo parado por el tema de la pandemia y en el 2021 se reactiva todo, el padre de Emma se presenta en el expediente y se allana eso quiere decir que el cede su voluntad a la protección delatora o sea dice bueno, desalójenme, como si él viviera acá, y él no vivía acá”, sumó.

“Es una familia donde hay mucho interés económico importante, yo pienso eso porque la verdad otra cosa para pensar no me queda, ella tiene un montón de propiedades de hecho cuando Diego se allana en el expediente en febrero de este año él estaba viviendo en otra propiedad de ella en Tigre, en una propiedad que es de Sofia Zámolo. O sea, imagínate ella lo está desalojando a él de una propiedad mientras él vive en otra propiedad esa es todo un embrollo familiar rarísimo”.