Trascendió de cuánto es la millonaria deuda que Martín Redrado tiene con Luciana Salazar por alimentos

“Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, consultó la panelista.

“Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, precisó Luciana. “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”, acotó Gallardo.

La mamá de Matilda advirtió que es un tema que tiene que revisar bien con su abogado. "Bueno, la verdad yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, sentenció.

Martín Redrado aclaró si existe una promesa económica a Luciana Salazar por Matilda: "Terreno..."

Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron en 2018 y la relación entre los dos no quedó nada bien con varios cruces en público por Matilda, la hija de la modelo, quien nació en diciembre de 2017 a través de un vientre subrogado en Estados Unidos.

En diálogo con Intrusos, América TV, el economista se refirió a las marcadas diferencias que tiene con su ex pareja y sentenció: "No sigo lo que dice. Siempre aspiré a tener buenas relaciones con mis ex, pero cuando no se puede hay que cortar el vínculo, terminar".

"Capítulo terminado. Estoy muy feliz y profundamente enamorado de mi mujer y por lo tanto no sé qué dice o no dice, tengo mucho trabajo", afirmó Martín Redrado.

Y en cuanto a su vínculo con Matilda, Martín dejó en claro: "Yo lo he dicho y no hay dudas: yo no soy el padre de Matilda. Sí acompañé un sueño que ella siempre tuvo cuando era pareja de Luciana. Como tal me parecía lógico acompañarla cuando éramos pareja".

"Yo no estuve cuando nació su hija y tampoco conviví. Algunos abogados han querido meter la figura de padre a fin pero yo no he convivido, no he estado, simplemente apoyé un deseo y lamentablemente no se pudo tener una buena relación de ex", sostuvo el economista.

Consultado si le hizo una "promesa económica" a Luciana Salazar por la pequeña cuando aún eran pareja, Redrado confirmó: "No. Mientras éramos pareja apoyé su deseo. No entiendo por qué reclama, eso tendríamos que preguntar más en el terreno psicológico o quizás la gente que la rodea, no sé. No me preocupa y cada uno sigue su camino".

"Ahora hay un reclamo económico, si hay algo más que eso no me toca a mí interpretarlo", finalizó contundente.