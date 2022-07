Trascendió el motivo por el que Luciana Salazar no blanquea la relación con Julián Álvarez

Entre las cosas que salieron a la luz y confirman el vínculo está un ramo de flores con un dibujo de una araña, el apodo que se ganó el jugador del equipo de Marcelo Gallardo.

Pero, en Twitter confirmaron una teoría por la que este romance se mantiene en secreto y sería nada menos que Julián mantiene una relación con una chica desde hace tiempo.

Según publicó una usuaria de esa red social: “Julián Álvarez, que estaría para periodistas con Luli Salazar, se encuentra en el Village Lake de Córdoba en la boda de su hermano mayor. Pero tiene una novia de 22 años”

image.png

Increíble reacción de Martín Redrado al enterarse el romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez

Desde hace días circulaba el rumor de que Luciana Salazar estaba en amores con un futbolista. Si bien primero se habló de Nicolás González, en las últimas horas se supo que el afortunado que deslumbró a la rubia es el riverplatense Julián Álvarez.

Y este martes desde Socios del espectáculo (El Trece), fue uno de sus conductores, Adrián Pallares, quien al referirse al tema aseguró que el economista Martín Redrado está absolutamente shockeado por el romance de su ex pareja con el joven deportista, después del sugerente posteo que subió Luli a sus historias virtuales tras confirmarse la relación. Allí festejaba una frase que decía “Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota. Reeee”.

Así, ante los comentarios de los integrantes del ciclo calificando de picante la storie de Luciana Salazar, Adrián Pallares disparó picante: “Qué mensaje para uno que yo sé”, mientras que Lussich echó más leña al fuego al decir: “Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido”.

En tanto, Pallares detalló sobre la reacción del ex de Salazar al saber que Luli ya enterró definitivamente lo que hubo entre ellos: “Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender”. Y no conforme con ello, aseguró “Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas”.