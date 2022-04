Trascendió el pedido que le hizo Leo Alturria a Lizy Tagliani antes de su separación

Sin embargo, saltó un dato desconocido de la separación. Al parecer, Leo Alturria le pidió poco antes de separarse una importante suma de dinero a Lizy que todavía no le habría devuelto.

"Ella le contó esto a algunos amigos, pero a otros se los negó. No sé si por vergüenza o para proteger a Alturria. Lo que me dicen es que en un momento Lizy no quería cortar la relación con Leo porque en una cuestión de generosidad le habría prestado dinero y él todavía no le habría devuelto", reveló Pampito en Mañanísima.

"Él decide separarse de Lizy porque en España encontró un mensaje de ella coqueteando con otra persona. Entonces los amigos de ella dicen que casualmente se separa por el dinero. Seguro van a salir a negarlo", sumó el periodista.

Lizy Tagliani explicó por qué sigue usando el anillo de compromiso que le dio Leo Alturria

Lizy Tagliani fue vista en varias ocasiones usando el anillo de compromiso que le regaló Leo Alturria. Ellos se separaron a principios de enero, luego de dos años juntos. Si bien estaba todo bien, luego comenzaron los rumores y el escándalo.

Lizy Tagliani explicó que tras vivir una experiencia paranormal con su mamá fallecida, encontró el anillo que había perdido y decidió volver a ponérselo.

“Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló. Y el primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba. Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él”, contó Lizy.

Lizy explicó que le costó terminar su relación con el rugbier, lloró mucho pero dio por terminado el tema. Leo ya rehízo su vida y comenzó a salir con Antonela, una mujer que dio fuertes declaraciones a Intrusos. “Tengo entendido que ella quiere volver y él supuestamente no. Ella lo quiere, de hecho subió un video de que él era el amor de su vida. Me da un poco de pena, como mujer la re entiendo”, dijo Antonela sobre Lizy.