Trascendió el problema que tuvo Nicolás Cabré con Mercedes Funes por el que abandonó la obra de teatro que hacían juntos

"Se acuerdan que hace 3 semanas dije que él no quería hacer la obra los miércoles... Bueno, no solamente no quería hacer los miércoles sino que estando de vacaciones en California con Rufina, le mandó un mensaje a Mercedes Funes y le dijo 'vuelvo y no se hace más la obra. Hacemos la última semana'", contaron.

"Ella pateó la pelota totalmente para afuera y dijo que tenía buena relación con Cabré, desde el elenco obviamente lo desmienten", explicaron y aseguraron que puso en riesgo el trabajo de mucha gente que está detrás del escenario.

"Es una sala muy importante de Calle Corrientes y el dueño de la sala es Carlos Rottemberg y para él, un mes parada la sala es mucho dinero. Rottemberg cumple su palabra y ya le había molestado lo de los miércoles que no quería hacer Cabré y ahora con esto, fue una implosión tremenda. La obra sigue adelante porque la produce Cavallé con Tomás, el hijo de Carlos Rottemberg, pero terminó todo mal".

"¿Qué es lo que dicen internamente? 'Claro, Nicolás Cabré es millonario, no necesita facturar un mes y para nosotros es alquiler, es comida, en un país que es difícil'", aseguraron que fue la reacción de sus compañeros.

Habló por primera vez Anto Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré: "Lo adoro mucho"

Desde hace unos días se conoció el nombre de quién es la nueva novia de Nicolás Cabré después de su separación de Laurita Fernández.

Se trata de Anto Natale, de 30 años -12 menos que Cabré- es abogada, trabaja de agente inmobiliario y tiene una hija de 2 años.

La rubia es amante del ejercicio, tiene un físico escultural y le encanta sacarse fotos en topless y traje de baño en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de cien mil seguidores.

Lo cierto es que por primera vez la nueva novia del actor habló en televisión en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y fue muy elogiosa con Nicolás Cabré.

"La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos", aseguró Anto Natale, quien contó que se conocieron por un amigo en común.

"Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor, ¡y es muy lindo!", agregó la letrada.

Y evitó ponerle un título a la relación: "Lo adoro mucho, lo quiero mucho. La mejor con él, es un divino total. No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él, estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso".