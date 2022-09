Trascendió el video de la mala actitud de Cande Molfese con Lali Espósito

“Bueno, tampoco chicos. No es que está por venir a cantar Tini. No tranquilos”, dijo la columnista ante la sorpresa de sus compañeros que trataron de remar la situación, pero les fue imposible.

“Yo igual estoy esperando que vuelva Tini a la Argentina porque a mi me gustaría que venga a nuestro programa Tinita. Tinita Dale”, dijo al aire dejando bien en claro que ella es fan de la novia de Rodrigo de Paul y mantiene esa grieta histórica que tenían los seguidores de ambas artistas.

Al conocerse el corte, las fans de Lali se enojaron mucho con Cande que le pidieron que pida disculpas públicamente por todo lo que había dicho.

Lali Espósito se animó a contar los detalles de su bisexualidad

Lali Espósito se animó a hablar sobre su bisexualidad. La actriz y cantante contó en una nota de radio que gracias a sus canciones puedo darse el permiso de admitir que le gustan también las chicas.

Invitada por el programa Nadie Dice Nada, que conduce Nico Occhiato por Luzu TV, Lali se animó a contar con lujo de detalles cómo se animó a permitirse expresar lo que sentía por el mismo género.

“Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, explicó Lali.

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería…”, sumó.

“¿En qué sentido?”, cuestionó Occhiato y Lali respondió: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

“Yo no era consciente de que era la construcción de la chica de la tele, políticamente correcta y simpática, Ser simpática me sale natural, pero sentía que estaba ocultando algo”, indicó.

“No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como “Dos son tres” o como “N5″ dentro del tipo de pop que hago”, dijo.

“Yo no tenía una canción así en mi repertorio y ese público no las tenía en español con ese tipo de sonido que yo hago. Es subjetivo si te gusta o no, pero no estaba. Yo hago una canción como “N5″ y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Si me lo preguntás, es lindo charlarlo. Pero habla la canción. No sentí la necesidad de explicar demasiado”, dijo por la canción que le dedicó a Lola Indigo y una relación express que mantuvieron.