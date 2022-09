Lali Espósito se animó a contar los detalles de su bisexualidad

“Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, explicó Lali.

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería…”, sumó.

“¿En qué sentido?”, cuestionó Occhiato y Lali respondió: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

“Yo no era consciente de que era la construcción de la chica de la tele, políticamente correcta y simpática, Ser simpática me sale natural, pero sentía que estaba ocultando algo”, indicó.

“No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como “Dos son tres” o como “N5″ dentro del tipo de pop que hago”, dijo.

“Yo no tenía una canción así en mi repertorio y ese público no las tenía en español con ese tipo de sonido que yo hago. Es subjetivo si te gusta o no, pero no estaba. Yo hago una canción como “N5″ y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Si me lo preguntás, es lindo charlarlo. Pero habla la canción. No sentí la necesidad de explicar demasiado”, dijo por la canción que le dedicó a Lola Indigo y una relación express que mantuvieron.

Por qué Lali Espósito hizo transpirar a Nico Occhiato

Desde su programa on line de Luzu tv, Nadie dice nada, Nico Occhiato se dio un pequeño lujito. Entrevistó a una de las jóvenes cantantes argentinas que la rompe tanto nacional como internacionalmente. Hablamos de la movediza y chapadora serial Lali Espósito.

Lo cierto es que hace un tiempito, Occhiato había contado al aire que había quedado fascinado con el aroma de un perfume que olió al subir al ascensor del edificio de su casa. Sin saber cómo el nombre ni la marca de la fragancia, Nico aseguró entonces que "cualquier mujer que lo usara, está dos pasos adelante". Y hete aquí que Lali Espósito llevó en su piel ese perfume que tanto cautivó al ex de Flor Vigna y Nico lo detectó en medio de la charla.

Así fue que Nico Occhiato, en plena entrevista con la actriz y cantante, no tuvo mejor idea que comentar a sus compañeros de programa " ¿Vieron que yo hablé de un perfume hace un tiempo? Es éste", señalándola a la intérprete de Disciplina ante el asombro de todos. Claro que Lali Espósito no entendía a qué se refería, por lo que el conductor le contó el ya famoso relato del misterioso perfume.

Nico Occhiato desde su productora conduce diariamente Nadie dice nada, su programa on line. Allí entrevistó a Lali Espósito y se puso colorado al oler su perfume.

Tras escuchar atentamente, Lali lo miró fijo y le preguntó sin vueltas "¿Qué te generó el perfume?", situación que lo puso algo incómodo. Pero así y todo, Nico Occhiato se sinceró y le explicó: "Es el perfume que más me gusta. Lo huelo y está bárbaro. Quiero que me digas cual es".

En ese momento, la jurado de La Voz Argentina 2022 lo agarró de las manos y, entre risas, lo mandó al frente revelando: "Le sudan las manos". Pero al ver lo mal que la estaba pasando su entrevistador, Lali Espósito echó un manto de piedad y salió con un comentario que nada tenía que ver con la conversación. "Voy a viajar a Qatar para el mundial", concluyó la famosa invitada y Nico Occhiato pudo respirar hondo para seguir adelante con el programa.