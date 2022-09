Trascendió la verdad de la historia de la camioneta blindada de Cinthia Fernández

El vehículo se lo recomendó su ex, Martín Baclini, cuando se dio cuenta que estaba llevando a sus hijas a gimnasia artística a un lugar no muy seguro. El empresario rosarino le consiguió la camioneta usada.

Para comprarla, Cinthia debió vender su anterior auto, que había comprado junto al papá de sus tres hijas. Entonces, Defederico debía firmar el 08 para la venta y eso los llevó a tener otro conflicto entre ambos.

Una vez que el ex jugador de fútbol firmó eso, Cinthia -con ayuda económica de Baclini, según contó Tartu- accedió al vehículo.

Matías Defederico mostró un fuerte mensaje de la mamá de Cinthia Fernández

Tras la dura entrevista de Matías Defederico con Luis Ventura para el programa Secretos Verdaderos, América Tv, se volvió a agitar la disputa legal y mediática que enfrenta al ex futbolista con la madre de sus tres hijas, Cinthia Fernández.

En este contexto, Matías Defederico expuso en las redes un mensaje que le mandó su ex suegra, con quien se comunica por cuestiones de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, e ironizó tras ver las palabras de su ex que le envió su ex suegra, ya que contenía una certera explicación de la panelista.

Matías se contacta con la madre de Cinthia vía WhatsApp para evitar hablar con su ex mujer y no confrontar.