Trataron a Juana Repetto de "demente": la furiosa reacción de la actriz

“6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, expresó una mujer que etiquetó a la actriz en la red social.

juana repetto 1.jpg

Al ver esto, Juana Repetto salió al cruce: “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”.

"Como para que sepamos de quien vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... No podemos esperar otra cosa", remarcó.

“Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”, añadió con otra prueba de captura.

juana repetto.jpg

Juana Repetto se mostró con y sin filtro para realizar una dura reflexión

Juana Repetto se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante los efectos de las redes. La actriz hizo eco de una significativa foto de su rostro; una mitad con efecto y la otra sin, al natural.

Con la imagen que compartió a través de sus stories de Instagram, se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante efectos de la red social.

Junto al filtro que la mostraba con y sin retoques, Juana Repetto señaló: "Pensar que hay gente que los usa a diario". "¿Qué pasa después cuando se ven al espejo? ¿Cómo se sentirán? Es jodido", reflexionó la actriz.