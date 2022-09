Tremenda crítica de Lissa Vera al final de La Voz Argentina 2022: "Juegan con..."

"Me parece raro que se siga pensando que se tira para el lado del hombre cuando las que hacen el ruido son las mujeres. A veces, las mujeres somos chacales de las propias mujeres", sentenció Lissa en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y añadió: "Lo último que pasa con castings de canto y los que ganan es como que se corta, no veo una carrera sostenida en el tiempo, juegan con la ilusión de la gente".

"Debería ser más fácil armarle una carrera que hacerlos pasar por un concurso si total los dejan colgados", apuntó picante la ex El hotel de los famosos.

Y cerró: "No hay un plan de marketing para que esa persona tenga una carrera, tendría que ser como la catapulta y, sin embargo, ahí quedó, ni siquiera me acuerdo de los nombres de los ganadores. Está todo abocado al programa, pero no hay un marketing post programa".

Lissa Vera habló del desconsolado llanto de Pampita en su salida de El hotel de los famosos

Pampita se quebró en llanto en la salida de Lissa Vera de El hotel de los famosos, El Trece, y la llegada a la final del programa de Alex Caniggia, en una imagen que conmovió a todos.

“Gracias. Sos una persona hermosa ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte, en serio”, le dijo la cantante a la conductora.

“Me hiciste llorar de la emoción”, le respondió Pampita, a quien le costó reponerse de la emoción, como nunca antes se la había visto.

Invitada al ciclo Socios del espectáculo, Lissa Vera habló de la relación que se generó con Carolina Pampita Ardohain dentro del ciclo y se le consultó por la emoción de la conductora al despedirla del reality.

“Ayer hasta Pampita quebró en llanto porque lo que se veía era mucha fortaleza de tu parte. ¿Qué pensas que le pasó a ella?”, indagó Paula Varela sobre el episodio.

“Yo me la pasé llorando. No recuerdo tanto el momento porque yo estaba movilizada, agitada y golpeada, pero creo que ella sintió esa fuerza que le puse, esas ganas de querer irme todo el tiempo porque quería ver a mis hijas…”, explicó la cantante.