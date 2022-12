Tremenda discusión entre el Conejo y Alfa en Gran Hermano 2022: "Sos un..."

"¿No te reíste recién de los ronquidos de él? Te olvidás de esas cosas", le preguntó el cordobés a Alfa, señalando a Ariel, en medio del living.

Embed

"Cuántas veces te desubicaste vos. Andás corriendo a una pendeja de 20 años diciéndole 'traidora'", disparó Alexis, haciendo referencia a Coti Romero.

"¿Querés hablar de respeto? A Ariel lo tratás de obeso desde que entró. Tenés la cara como un fierro para hablar de respeto, sos un caradura. También con lo que le hiciste a Coti, con 60 años", continuó el Conejo muy enojado.

"Yo tengo 30 años y estoy seguro de que tengo más respeto y valores que vos. Con 60 años deberías ser un ejemplo y lo que sos es una vergüenza", siguió.

"Yo no dije nada", se defendió el hombre de Tigre. Y luego Coti dio su opinión: "Es con mi consentimiento Alfa, ¿eso qué tiene que ver? Si yo quiero estar con él eso no es faltar el respeto. Faltar el respeto es lo que hiciste vos cuando no te di mi consentimiento y me trataste así".

alfa 1.jpg

El firme consejo de Marcos a Alfa en Gran Hermano 2022: "No lo hagas devuelta"

Ante la salida de Agustín Guardis de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe, al recibir el contundente 76.47% de los votos por parte del público. Cuando el joven estaba saliendo de la casa, Thiago Medina cruzó fuerte a Walter Alfa Santiago y le marcó que no le gustó que haya aplaudido en ese momento.

Lo cierto es que en una charla en soledad en la cocina con Alfa, Marcos Ginocchio volvió sobre ese punto y le dio un firme consejo al hombre de 60 años.

"Viste que yo te dije que se iba Agustín", le dijo Alfa a Marcos. A lo que el estudiante de abogacía le marcó: "Tratá igual de que cuando se vaya alguien de no festejar. No es lindo hacer sentir mal a otra persona, sea quien sea".

"Te juro, ni festejé ni quise hacer sentir mal a nadie. Incluso, yo me acerqué a darle la mano y a darle un beso. Para mí, cuando estemos afuera, cambia todo", le respondió Alfa.

Y ahí Marcos volvió a repetir: "Por las dudas no lo hagas de vuelta porque la persona se está yendo y escucha un aplauso... Es como qué embole".