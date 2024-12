Ulises Apóstolo imitó a Furia y protagonizó un particular momento en la casa de Gran Hermano

"Esta vez no sé de qué poron... te vas a disfrazar, Ulises. Porque si hubiéramos hecho caso, hubiéramos tenido perfil bajo, hubieras cerrado la boca, te hubieras ido a dormir... Pero no. Todo lo que no tenés que hacer, hacés Ulises. Y esto son los resultados. Así que ahora a cerrar la boca y bancarse las consecuencias", expresó el joven.

Rápidamente, en las redes los fanáticos del reality reaccionaron a la escena y lo relacionaron con el gran personaje de Furia, quien también utilizaba mucho el recurso de hablar con las cámaras y reflexionar en momentos de soledad.

“Ahora a esperar el milagro de este pibe uruguayo al que encima no le hice la pata cuando tuvo el liderazgo. Tampoco espero un gran milagro…pero si me da una oportunidad será para que empieces a pensar mejor, Ulises, como haces las cosas”, analizó.

Embed

Ulises le declaró la guerra a Petrona en Gran Hermano 2024 y puede ser duramente sancionado: el motivo

Petrona Jerez parece no haber entrado de la mejor manera en el grupo de Gran Hermano 2024 y ya se dieron los primeros roces en la convivencia a apenas unos días de ingresar a la famosa casa.

En este sentido, en una charla grupal en el living, Ulises Apóstolo lanzó una picante reflexión sobre la tucumana que lo dejó expuesto a una posible sanción por complot por parte del big.

La distendida charla se dio entre Martina Pereyra, Ulises Apóstolo, Brian Alberto, Ezequiel Ois, Luca Figureli y Chiara Mancuso y el tema principal fueron las actitudes de la tucumana de cantar a cada rato, contar chistes y querer mostrarse siempre a cámara.

Embed

Primero fue Brian Alberto quien cuestionó estas actitudes: “Escuchen lo que yo les voy a decir chicos. La señora sabe cuándo tirar un chiste, sabe cuándo llorar, sabe cuándo hacer reír a la cámara. Ella juega afuera, está jugando con nosotros”, sostuvo.

Al escuchar a su compañero, Ulises no anduvo con vueltas y dejó picando la posibilidad de ir a la carga contra la mujer de 53 años: "Bueno entonces la recontra cagaremos. Cortemos, acá hay que cortar la sangría porque una semana más y no la sacas más".

"Con ninguno de nosotros se lleva", añadió Brian sobre Petrona. Lo cierto es que las palabras de Ulises podrían ser motivo de una sanción al reglamento. Lo que sí está claro es que ya existen los primeros roces entre los jugadores.