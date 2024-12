Comenzó la feroz batalla por la comida en Gran Hermano: ya hubo enojos y acusaciones cruzadas

Ocurre que ni bien se instalaron, fueron varios los chicos comenzaron a consumir descontroladamente las provisiones a pesar de que Santiago del Moro les recomendó ser precavidos con ese tema, dado que hasta la semana próxima no podrán ir al supermercado.

Así fue que Ezequiel habló del tema con Sandra al consultarle si creía que se había comido mucho en estos primeros dos días, a lo que la platense no dudó en responder visiblemente molesta. “Sí. Hoy a la tarde abrieron papas fritas, palitos… Lo que pasa es que no soy la madre ni el padre de nadie. Lo dije una vez, dos, tres veces y listo. Después yo no tengo para comer, pero mientras tenga mate me la soba. Yo me corro de esto porque si no quedo como la…”, deslizó ofuscada la mayor de la casa.

Embed

Pero la discusión por la comida no quedó allí. Porque en la habitación masculina, Giuliano planteó la problemática al comentar que "algunos que dicen que [la comida] está para comer y que ya fue. Es algo que siempre ocurre", mientras que Sebastián reparó que "Andrea comió muchos huevos", por ejemplo.

Fue allí cuando Luca, el más joven de la casa, intervino comentado una situación protagonizada por Petrona cuando quiso usar comida para jugar: “Hoy, en el juego, ella quiso agarrar un dulce de leche, pero Sandra le dijo que no, que no iba a abrir un pote para eso”.

En tanto, en otro momento pudo verse que el propio Luca junto a Brian intentaron hacer de las suyas y tomar helado a escondidas del resto de la casa. Pero enorme fue su sorpresa cuando se encontraron con que alguien ya les había ganado de mano y había consumido unas cuantas cucharadas de Frutilla, chocolate y vainilla.

“Eso no fuimos nosotros. Vamos a comer un poco nosotros”, deslizó pícaro el vendedor ambulante entre risas; mientras que su compañero apoyó la moción y entre carcajadas, atinó a justificar su accionar asegurando “es helado, amigo, no es comida”.

Brian y Luca comiendo helado a escondidas - captura Gran Hermano 2024.jpg

La tremenda propuesta de Petrona a Renato Rossini en Gran Hermano 2024: "¿Tendrías sexo...?"

Petrona Jerez le hizo una pregunta subida de tono a uno de sus compañeros en Gran Hermano 2024, el peruano Renato Rossini. La tucumana quiso saber si tendría un encuentro íntimo con ella.

“¿Tendrías sexo conmigo?", lanzó la mujer de 53 años. Sin embargo, rápidamente le dijo que no estaba hablando en serio. "Na, mentira, pero ¿es verdad que te gustan las chicas grandes?”, aclaró.

Embed

El modelo no tuvo problemas en responder la inquietud de su compañera. “Sí, es verdad”, contestó el muchacho, con la simpatía que lo caracteriza. Enseguida, todos estallaron de risa.

En su presentación para el reality de Telefe, Petrona destacó que le encanta hacer bromas y ser el centro de atención.

“Soy pura risa. Siempre soñé con estar en Gran Hermano, y acá estoy. Quiero disfrutarlo y también hacer que los demás se diviertan conmigo”, expresó la tucumana en su presentación.