Por qué Fernanda Iglesias se va de Puro Show en medio de versiones cruzadas

fernanda iglesias.jpeg

Qué pasó con Fernanda Iglesias y sus compañeros de Puro Show

Fernanda Iglesias no seguirá más en Puro Show en medio de los cambios en El Trece y se conocieron los motivos. En el último tiempo, la periodista estuvo en boca de todos por diferentes conflictos, pero su cruce con Ángel de Brito fue la gota que rebalsó el vaso y la dejó afuera del ciclo de espectáculos.

Santiago Riva Roy dio la información en El ejército de la mañana (Bondi Live) y contó: "Fernanda Iglesias está afuera del programa. Ella, producto del ego, lo va a pintar como que es un crecimiento, porque se va a ir al nuevo programa de María Belén Ludueña".

"Pero es un cansancio y un punto final. Me dicen que es insostenible la convivencia con Fernanda, es la única parte disfuncional del equipo. Tuvo problemas hasta con vestuario y producción", agregó.

"Los chats con Ángel fueron el detonante, lo que terminó de decantar la situación. Los mensajes son los que publicó él en Twitter, donde daba cuenta de que Fernanda pedía que investiguen a los conductores del programa", describió Riva Roy

Luego, el periodista leyó directamente la palabra de alguien que trabaja en Puro Show dando cuenta de la situación: "Ya venía todo muy mal, pero esos chats fueron la gota que colmó el vaso. Tuvo problemas con todos. Se la sacan de encima y se va con María Belén Ludueña. Ayer fue la reunión con Coco Fernández, donde se lo comentaron. No se la fuma nadie más, no saben dónde ponerla. Está muy tenso el ambiente, insultó a medio mundo".

A su vez, Fernanda Iglesias se enojó por la nota que le hicieron desde el ciclo a De Brito durante los Martín Fierro y explotó: "Puteó a todos por hacerla, hasta al camarógrafo. A Pampito lo puteó en maquillaje y a Mati Vázquez le dijo '¿vos sabías que a acá nadie te quiere, que todos te odian?'. Es conflictiva, no la quieren dejar sin laburo, entonces la ubican en otro lado".