Un episodio repudiable: Roberto Pettinato le tocó los pechos y Romina Pereiro le dio una cachetada

El episodio ocurrió en 2001, en el programa Petti en vivo de Azul TV (Canal 9).

"Roberto le tocó los pechos a Romina durante una grabación, ella le metió una cachetada y, acto seguido, renunció al programa", detalló Ángel.

Mariela Anchipi, que estuvo invitada LAM, también fue parte de Petti en vivo. Al ser consultada por ese episodio entre Pereiro y Pettinato, la coreógrafa no se sorprendió con los detalles.

"¿Es cierto que a Pettinato le tocaba los pechos a Romina?", le preguntó Ángel. "Yo no lo vi, pero puede ser. Seguramente eso fue así", afirmó La Chipi. "Era algo que contaban en esa época. Y dicen que Romina le dio una cachetada", reafirmó Ángel.

Mariela Anchipi denunció a Roberto Pettinato por acoso

Mariela Anchipi estuvo en LAM y recordó que sufrió acoso por parte de Roberto Pettinato cuando trabajaron juntos en Petti en vivo (Azul TV).

Hace unos años, la mujer de Dady Brieva reveló algunas situaciones desagradables que vivió con el ex Sumo.

“Me acorralaba y me chupaba la espalda”, detalló la coreógrafa.

El martes en LAM, Anchipi reiteró que sufrió muchísimo por el acoso de Pettinato.

"Me acostaba y me manoseaba", mencionó la coreógrafa. "Yo lo esquivaba. Trataba de tener el menor contacto posible con él. Y él buscaba la forma de cruzarme. Estábamos armando una coreografía y se metía. No le importaba nada", siguió.

En 2018, La Chipi decidió narrar en los medios su experiencia junto a Pettinato.