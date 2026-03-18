Un ex de Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica y fue lapidario: "Tarde o temprano..."

En aquel extenso mensaje, DeLeón dijo: "Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Ella hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hacía la amiga de todos y por ciego no le decía nada. Había una persona que siempre se metía en medio y no le importaba que destruía lo que había, que en su momento fue muy lindo". Y en la misma línea profundizó: "Por eso mismo, a veces, sentía desconfianza y me hacía la cabeza que está muy mal. Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas pero la tóxica era ella".

Si bien nunca confirmó a quién se refería, en redes sociales no tardaron en hacer sus propias interpretaciones. Y ahora, con el clima caldeado por el supuesto conflicto entre Tini y Emilia, que viene sumando capítulos con indirectas, teorías de fans y tensiones que nadie termina de blanquear, sus palabras vuelven a cobrar fuerza.

El timing no pasó inadvertido: el mensaje aparece justo cuando Emilia atraviesa uno de los momentos más incómodos a nivel mediático, con cada movimiento bajo la lupa y una narrativa de rivalidad que crece minuto a minuto.

Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a aclarar la situación. Pero como suele pasar en estos casos, el silencio también habla… y las redes hacen el resto.

El exde Emilia Mernes, Joel Deleón habló sobre ella

Qué dijo Tini Stoessel en medio del conflicto con Emilia Mernes

En medio de las crecientes versiones sobre un conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, el supuesto quiebre entre ambas volvió a instalarse con fuerza. A las teorías que circulan —desde diferencias laborales hasta disputas por equipos de trabajo— se sumó ahora el resurgimiento de una entrevista de la cantante de “Miénteme” que muchos interpretaron como una indirecta.

En aquel reportaje, Tini había sido tajante al hablar de su presente personal y profesional: "Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria. Empecé a encontrarme. Era mucho más ingenua".

Lejos de quedarse ahí, profundizó sobre el cambio de actitud que adoptó con el paso del tiempo: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos, empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien', porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida".

Las declaraciones volvieron a viralizarse justo cuando las señales de distanciamiento se hacen cada vez más evidentes. Una de las más comentadas fue la decisión de Tini de dejar de seguir a Emilia en redes sociales, un gesto que muchos leyeron como definitivo.

Lo llamativo es que, durante mucho tiempo, ambas artistas mostraron una relación cercana: compartieron escenarios, colaboraron en canciones y se dedicaron elogios públicos. Sin embargo, algo habría cambiado en ese vínculo que parecía consolidado.

En paralelo, Martín Cirio también aportó su mirada desde su stream y no esquivó la polémica. "A ver yo no estoy en la cabeza de Tini, pero es muy probable que esté hablando de Emilia. La realidad es que están todos re peleados, chicos, es un re puterío eso. Por eso, después pasa el tiempo y sale uno diciendo: 'No yo ya no hablo más con tal y está todo bien, ¿Cómo está todo bien si antes eran hermanos y ahora no se hablan más?'", lanzó.

El influencer redobló la apuesta y dejó entrever que conoce más de lo que puede contar: "Hay cosas que no puedo contar, porque hay información que sí sé y se imaginarán por qué no la puedo contar. Que la cuenten los y las protagonistas. Pero que está todo mal… es obvio que está todo mal. Está todo re mal".

Por último, fue directo contra Emilia: "Es como que varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos tejes y manejes, de Emilia. Cositas de chica de pueblo... ¡Pero es más viva que todas juntas! Tiene algunas cositas, es tejedora".