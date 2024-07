Un ex Gran Hermano apuntó contra Coti Romero y aseguró que intentó besarlo: "Vas a terminar sola"

"Te metés conmigo al vicio y y estoy tranquilo viajando en España, voy a seguir viajando feliz, ¿para qué te metés conmigo? Tenés otros talentos, podés bailar, cantar, la vida no es todo plata y laburo. Vas a terminar sola, el karma es inevitable", aseguró.

Luego, hizo una fuerte acusación y reveló: "Ya que hablás de códigos, contale a la gente que apenas cortaste con el Cone, en una Bresh con otros hermanitos de testigos, incluso tu novio actual, que me quisiste dar un beso y te saqué para atrás".

"El Cone es mi hermano y le doy gracias a Dios de que no esté más con vos. Ojalá Nacho también abra los ojos porque realmente lo considero una buena persona y no te lo merecés. Ojalá cambies, es difícil porque lo tuyo viene de cuna", concluyó.

Coti Romero fulminó al Conejo tras las chicanas que le tiró por su noviazgo con Nacho Castañares

En una nota con Socios del espectáculo, Coti Romero fue tajante al hablar de las recientes declaraciones de su ex, Alexis El Conejo Quiroga, que liquidó a Nacho Castañares.

El cordobés le había tirado unos dardos al muchacho de Almagro. "De mi ex no tengo nada que decir. De él, sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo, ahí estuvo la falsedad", sostuvo.

En diálogo con el ciclo de El Trece, la correntina le respondió a su ex. “Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, aseguró la rubia, relajada, y aclaró que no tienen intenciones de entrar en una polémica con El Conejo.

De todos modos, Coti fue picante al argumentar que el cordobés está buscando generar un entredicho con alguien para seguir en los medios. “Para mí lo hace porque quiere cámara para él”, exclamó.

Al finalizar, la correntina dijo que El Conejo apuntó a Nacho que está creciendo muchísimo a nivel profesional. "No que se prende de mí, sino de Nacho, al que le está yendo súper bien", remató.