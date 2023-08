Un ex Gran Hermano fue víctima de un violento robo: "Una imagen tan tétrica"

“Pero bueno, le sonreímos, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas”, explicó sin dar muchos detalles hasta el momento.

Y fue recién al final de su video cuando Maxi reveló: “Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me di con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar".

"Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Que tengan un feliz comienzo de semana y hay que sonreírle a todo como venga y como sea. Con una sonrisa se pasa todo. ¡Besos!", cerró.

Juan Reverdito fulminó en las redes a Maxi Guidici: "Cornudo y payaso"

Después de que Juan Reverdito se burlara del video que hizo Juliana Díaz para anunciar su separación con Maxi Guidici, el ex de 'Tini' no se quedó callado y salió a contestarle al taxista.

En las redes sociales, Reverdito había hecho una parodia del video de la exparticipante de Gran Hermano 2022. "Lloramos un montón y nos partió el corazón y termino con esto.... Desde que nosotros estamos juntos, no somos... Pu.. madre, no se me cae una lágrima... Ay Dios lo que veo", había ironizado Juan."Lo que hay que ver en las redes jajaja Dios", había agreado.

Maxi, entonces, salió a defender a Juliana y dijo en diálogo con Ciudad Magazine: "Juan se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada. Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel".

Después de varios días de aquella burla, Maxi ahora fue el que 'gastó' a Reverdito: "¿Qué pasó, Juan Regordito? ¿Seguimos participando? JajajajjajJjajajajajja", escribió el cordobés en sus redes sociales sobre Juan al no haber entrado al Bailando 2023.

Enojadísimo, el taxista devenido en actor disparó contra Maxi: "Qué pancho que sos, mamadera... No pensabas así cuando te conseguí ir a San Juan, ¿No? Ni un gracias, payaso jajaja ¿Querés que cuente lo de las Cañitas? Andá para allá, bobo...". Y cerró: "Prefiero ser regordito y no cornudo, payaso. Besitos, jajaja".