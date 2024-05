Un exparticipante de Gran Hermano 2023 se hizo un polémico tatuaje: "El peor error"

"Vengo buscando esto hace diez años, pasé muchos momentos difíciles y duros. La felicidad de poder cumplir un sueño", decía Damcer, como lo apodan, al momento de su presentación en el ciclo.

Lo cierto es que en las últimas horas, Damián Moya generó polémica en las redes al tatuarse el logo de Gran Hermano en uno de sus brazos, en un diseño que tiene gran tamaño.

El ex participante del reality que conduce Santiago del Moro compartió el video del proceso del tattoo en su cuenta de Instagram y en las redes lo aniquilaron por su jugada decisión.

Matías Schrank, ex GH, apuntó al ver la imagen: "El peor error". En tanto, otros comentarios en X, ex Twitter, siguieron la misma línea en reprobación al tatuaje.

"Lo feo que es por Dios y el tatuaje también", "Qué grasa", "Semejante tatuaje para lo irrelevante que fue en la casa", "Discretísimo", fueron algunos de las opiniones del jugado tattoo.

¿Qué te pareció el tatuaje de Damián por Gran Hermano?

damian moya tatuaje gran hermano.jpg

Catalina Gorostidi contó la verdad detrás de su apasionado beso con Damián: "Estoy..."

En las últimas horas se viralizo en las redes sociales un video de los ex participantes de Gran Hermano, Telefe, Catalina Gorostidi y Damián Moya, dándose un apisonado beso a la salida de un boliche.

La imagen llamó la atención de los fanáticos del reality y rápidamente comenzaron a preguntarse si se trataba de un nuevo romance. Sin embargo, la pediatra se expresó en cuenta de X y aclaró cual era el vinculo entre ambos.

Si bien los jóvenes no tenían la mejor relación en sus días de convivencia dentro de la casa más famosa del país, parece que afuera las cosas se dieron diferentes pero solo llegaron a la instancia de amigos.

“Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance. No estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie. Estoy sola”, escribió Catalina en un tweet.