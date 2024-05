Catalina Gorostidi contó la verdad detrás de su apasionado beso con Damián: "Estoy..."

Catalina Gorostidi Damian beso

Si bien los jóvenes no tenían la mejor relación en sus días de convivencia dentro de la casa más famosa del país, parece que afuera las cosas se dieron diferentes pero solo llegaron a la instancia de amigos.

“Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance. No estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie. Estoy sola”, escribió Catalina en un tweet.

Catalina Gorostidi sobre el beso con Damian

El enojo de Catalina de Gran Hermano tras la polémica que generó una foto de su pasado

Este jueves salió a la luz una foto retro de Catalina Gorostidi antes de entrar a Gran Hermano (Telefe) y esto generó una de comentarios y críticas que hicieron estallar a la ex participante.

En la foto que comenzó a circular en las redes sociales se podía ver a la joven en su cumpleaños número 25 con un flequillo platinado y muchos usuarios comenzaron a opinar que estaba irreconocible.

Cansada de los comentarios al respecto de su imagen, Cata decidió responder citando uno de los tweets que compartía la foto y escribió: "Soy yo mi amor! A mis 25 años! ¿Te jode que ahora sea una diosa gracias a dios con éxito laburo y un título de 9 años universitario abajo del brazo?".

"¿Por casa todo bien? Te cuento otra cosita mi amor Tengo operada las lolas y ácido hialurónico en labios y nariz sabes porque ? Porque labure toda mi vida y me lo pague", reconoció.

Y concluyó: "Todo lo demás GENÉTICA y gym! Y si te molesta mi cuerpo .. NO me mires mi vida ! Jamás me hice una lipo ni nada en el cuerpo".