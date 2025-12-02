Internaron a Ivana Figueiras tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: cómo se encuentra

Uno de los puntos que más alimentó la controversia fue la duda sobre el momento en que comenzó el vínculo entre Darío e Ivana, ya que desde el entorno de la periodista se sugirió que la relación podría haberse superpuesto con la separación. Bonelli incluso afirmó públicamente que a ella “la dejaron”, insinuando que la historia habría empezado cuando aún eran pareja.

Frente a ese planteo, la socia de Figueiras fue tajante al dar su versión ante Karina Mazzocco y su equipo: “Él estaba separado cuando Ivana lo conoció”.

Embed

Qué dijo Darío Cvitanich de Chechu Bonelli

Darío Cvitanich no quiso dejar pasar las declaraciones de Chechu Bonelli, quien se mostró profundamente conmovida al hablar del vínculo que mantenía con su exsuegra, de cuánto la extraña y de cómo ese lazo se transformó en uno de los aspectos más dolorosos tras la separación. En cuestión de minutos, las palabras de Bonelli circularon por redes y medios, y llegaron directamente al exfutbolista.

Su testimonio despertó empatía entre los espectadores… pero no generó la misma reacción en Cvitanich, que optó por manifestarse públicamente y dejar clara su postura. Mientras en un stream la periodista exponía su costado más emocional y la sensación de pérdida familiar, él eligió contestar desde un lugar más firme y defensivo, respaldando además a su actual pareja, Ivana Figueiras.

Con evidente molestia y marcando límites sobre su vida privada, Darío replicó un posteo de Infobae que reflejaba el llanto de Bonelli y escribió: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá, cuando viajaba… Y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida no”.