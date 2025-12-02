Internaron a Ivana Figueiras tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: cómo se encuentra
Ivana Figueiras quedó muy afectada por todo el embrollo que se generó el fin de semana en torno a Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, al punto de que, según contó su socia, debió ser internada.
Luego del estresante episodio del fin de semana que involucró a Ivana Figueiras y Chechu Bonelli en medio de la disputa conDarío Cvitanich, desde el entorno de Figueiras sostuvieron que la situación tuvo un impacto mayor del que trascendió públicamente y que terminó derivando en una internación.
Según Carolina, socia de Ivana, venía acumulando tensión básicamente desde que comenzaron la relación con el exfutbolista, pero el cruce —que despertó una ola de comentarios, mensajes y exposición en redes que no acostumbra— habría sido el detonante. Si bien ya fue dada de alta, la sensación por lo vivido aún parece perdurar.
“Hace mucho que viene soportando comentarios, hay un ensañamiento con ella”, agregó la socia de Figueiras en diálogo con A la tarde (América TV). También contó que, debido a todo lo que está atravesando y al fuerte hate que recibió en redes sociales, “Ivana no está viniendo a trabajar”, revelando así la decisión de la modelo de poner en pausa su actividad profesional hasta sentirse mejor.
De igual manera, tal como Figueiras relató en sus redes sociales, en los últimos días recibió comentarios de todo tipo, muchos de ellos cargados de agresividad y juicios gratuitos: "La niñera de Chechu le mandó mensajes a Ivana".
Uno de los puntos que más alimentó la controversia fue la duda sobre el momento en que comenzó el vínculo entre Darío e Ivana, ya que desde el entorno de la periodista se sugirió que la relación podría haberse superpuesto con la separación. Bonelli incluso afirmó públicamente que a ella “la dejaron”, insinuando que la historia habría empezado cuando aún eran pareja.
Frente a ese planteo, la socia de Figueiras fue tajante al dar su versión ante Karina Mazzocco y su equipo: “Él estaba separado cuando Ivana lo conoció”.
Qué dijo Darío Cvitanich de Chechu Bonelli
Darío Cvitanich no quiso dejar pasar las declaraciones de Chechu Bonelli, quien se mostró profundamente conmovida al hablar del vínculo que mantenía con su exsuegra, de cuánto la extraña y de cómo ese lazo se transformó en uno de los aspectos más dolorosos tras la separación. En cuestión de minutos, las palabras de Bonelli circularon por redes y medios, y llegaron directamente al exfutbolista.
Su testimonio despertó empatía entre los espectadores… pero no generó la misma reacción en Cvitanich, que optó por manifestarse públicamente y dejar clara su postura. Mientras en un stream la periodista exponía su costado más emocional y la sensación de pérdida familiar, él eligió contestar desde un lugar más firme y defensivo, respaldando además a su actual pareja, Ivana Figueiras.
Con evidente molestia y marcando límites sobre su vida privada, Darío replicó un posteo de Infobae que reflejaba el llanto de Bonelli y escribió: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá, cuando viajaba… Y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida no”.