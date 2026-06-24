Ekaterina reveló que Mauro Icardi quiso volver a verla: la picante pregunta que le hizo antes de despedirse

Según su relato, la China se acercó al sector donde estaban compartiendo el momento y allí se produjo un contacto físico que, aclaró, no pasó a mayores. "Llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso", detalló.

En ese sentido, también desmintió algunas versiones que habían circulado en las últimas horas sobre una agresión más fuerte. "De los pelos no me tiró", remarcó.

Durante la entrevista también surgió la consulta sobre los comentarios que Icardi le habría hecho aquella noche. Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre si el futbolista le dijo que era "la chica más linda que vio en su vida", Ekaterina recordó: "Me dijo: 'Qué linda que sos, qué linda que estás', una cosa así, la verdad no me acuerdo".

Por último, negó otra de las frases que habían trascendido y precisó cuál fue el intercambio que mantuvieron. Cuando Pilar Smith le mencionó la supuesta expresión "No va a faltar oportunidad para verte", Ekaterina respondió: "No, me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar".

Qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina antes de la reacción de la China Suárez

El conflicto que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y una joven llamada Ekaterina volvió a instalarse en la agenda mediática. En las últimas horas, Yanina Latorre aportó información en Sálvese quien pueda (América TV), donde relató lo que habría sucedido durante una salida nocturna en el boliche Tequila, escenario del episodio que derivó en la reacción de la actriz.

Durante la emisión, la conductora reconstruyó la cronología de lo ocurrido y señaló que todo se desencadenó en plena madrugada, cuando el sector VIP comenzó a llenarse de asistentes.

De acuerdo con el relato de Latorre, en ese momento Icardi se habría acercado por primera vez a Ekaterina: “Cuando se llena el VIP, Icardi aprovecha, se despega de la China, se acerca a la piba. Y le tira una frase letal. Le creo todo a la chica, ¿sabés por qué? Porque cuando habló en la nota le da vergüenza. No lo niega. Ella se ríe porque no es una hábil declarante”.

Acto seguido, la panelista expuso la frase que, según el testimonio de la joven, le habría dicho el futbolista en ese primer contacto. “Acá tengo las textuales: ‘La primera vez que él se acerca a servirse un trago y que todavía había poquita gente en el VIP’ y ellas a la China no la habían visto, ellas no saben si estaba o no, no la habían visto, le dice: ‘Me encantás, pero ojo que acá está Eugenia’”, detalló.

La historia, sin embargo, no terminó allí. Latorre aseguró que más tarde Icardi volvió a dirigirse a Ekaterina con otro comentario que no pasó desapercibido. “Pasa toda la noche, siguen tomando, las chicas se quieren ir, Enzo les dice que se queden, la chica es muy bonita. Se llena de gente el VIP, Icardi va de nuevo a servirse un trago y se le vuelve a acercar. ¿Y qué le dice? ‘Sos la mujer más hermosa que vi’”, relató.

Finalmente, la periodista describió la reacción de Suárez al advertir la situación: “Automáticamente la China ve a Icardi hablándole a la piba, se para, se acercó y empezó a gritar: ‘Sáquenla, sáquenla’, y empezó a empujarla para que se vaya del VIP y ahí se asustaron. No hubo tirada de pelo. Según la chica no hubo tirada de pelo, pero se armó”.