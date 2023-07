Un péndulo, vaso y hongos: la tremenda experiencia paranormal de Analía Franchín

Embed

Y sobre ese episodio en particular, amplió: "Yo estaba de novia con un muchacho cuya madre era bastante interesante. Fue por la que se tiró el gato por el ascensor después de que llegó y murió".

"En la casa había una caja enorme de 25 mil fotos de mi suegra de ese momento, y cuando lo vio (Lamorgia), el péndulo estalló", dijo aún sorprendida Franchín por esa situación.

"Ahí quedó agotado. Le di un vaso de agua para limpiarlo. Lo llevé hasta la casa y cuando volví, lo juro por mi padre que está en el cielo y mi madre que aún vive, el vaso con lo que quedado de agua estaba lleno de hongos. Fue lo más impresionante que yo he visto", cerró la panelista.

analia franchin 3.jpg

La polémica frase con la que Analía Franchín deslizó que Silvia D'Auro también engañaba a Jorge Rial

Después de que saliese a luz la relación paralela que Jorge Rial mantuvo con Tatiana Shapiro 10 años atrás y se filtrase la furibunda reacción de Silvia D'Auro con la por entonces joven periodista, hizo que Analía Franchín disparase con todo contra la ex mujer del periodista.

"Silvita no sé con qué tupé se enoja si el señor estuvo con otras… ¿no?" deslizó mientras Lío Pecoraro en A la Barbarossa, Telefe, testigo directo de aquel episodio contado públicamente por Marcela Tauro recientemente, repasaba la explosiva anécdota.

Fue allí cuando Georgina Barbarossa decodificó las palabras de Franchín, preguntando "¿Vos decís que ella le metía los cuernos? Sutilmente". Y la respuesta de Analía no fue otra que "Sí".

Al tiempo que agregó "Silvia no quería a nadie. Creo que ni a ella misma. Una persona que no quiere a sus hijos no se puede querer ni a sí misma".

En tanto, la panelista de Telefe tuvo palabras de halago para con Shapiro asegurado que "Es un amor. Es una gran periodista", mientras se mantuvo en silencio tras disparar contra D'Auro.