Un periodista político y una famosa humorista, nuevas figuras para el Bailando 2023

"Fátima Florez fue convocada y vamos a ver si acepta. El otro es un periodista picante, de A24, El Pelado (Esteban) Trebucq", precisó el periodista de espectáculos en el ciclo de América TV.

"Esteban no conoce muchos a los mediáticos, pero sí a algunas figuras y al jurado. Está bueno y es picante", comentó Yanina Latorre sobre el conductor de La Cruel Verdad.

Poco a poco, Marcelo Tinelli define la lista de famosos que estarán en la pista del Bailando 2023. El conductor promete un certamen muy potente y con muchas sorpresas.

Celia, la mamá de Lionel Messi, habló de su posible incorporación al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

La posibilidad de que Celia, la mamá de Lionel Messi, sea la quinta jurado del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli veía pisando fuerte en los últimos días, y este miércoles, en LAM (América TV), la madre del campeón del mundo habló con Ángel de Brito, y habló de la posibilidad de sumarse a las arcas del certamen más importante de la tevé argentina.

"Marcelo Tinelli quiere a los cuatro jurados, y que la quinta sea Celia Messi, no hay otra", comenzó el conductor, que habló con la suegra de Antonela Roccuzzo, quien en primera persona le confesó si formará parte de la propuesta que le hizo el conductor.

"Hablé con los dos, con Celia y Lionel", dijo Ángel, y sumó "me dijo puntualmente que Marcelo se lo tiró y que incluso lo habló con su hijo".

El mensaje de Celia, fue contundente, e incluso incluyó un palito para la periodista Marcela Tauro: "No, no voy a participar, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien, con qué cara juzgo a alguien? Ni loca", dijo.

"Según Marcela Tauro, mi hijo no me deja, jajaja, como si mi hijo hablara con Lionel, me da risa", y agregó "con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así ni me colgaría de él, yo no soy nadie. Un día voy a ir al programa a visitarlos", cerró.

"Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más", le dijo el propio 10 de la Selección Nacional al conductor de LAM. Clarito.