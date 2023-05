Marcelo Tinelli fue contundente al referirse a la incorporación de Coti y el Conejo al Bailando 2023

CAMPAÑA COTI Y CONEJO PARA EL BAILANDO 2023.jfif

En este marco, un grupo de fanáticas de Coti se reunió en la puerta de LAM para pedir la incorporación de la flamante ex GH al certamen, con carteles y fotos de la correntina y el cordobés, y Pepe Ochoa, responsable de las redes del programa, lo mostró en @elejercitodelam, Tinelli lo compartió y fue contundente sobre la parejita.

"Me encantan @cotyrommero y @alexis_quirogaaa al #Bailando2023. ¿Se viene cacerolazo?", dijo, dejando en claro que por su parte está todo más que listo para recibir a los posibles bailarines en el certamen. ¿Se dará o no?

La dura advertencia de Coti Romero a Telefe para que la dejen participar en el Bailando 2023: "Les dije que..."

Coti Romero participó de un móvil con LAM, y habló sin filtros de sus ganas de formar parte del Bailando 2023 que muy pronto desembarcará en la pantalla de América TV, e incluso le dedicó una dura advertencia a Telefe si no la deja sumarse a la pista de Marcelo Tinelli.

"Son canales distintos, está complicado el tema... esta semana tendré la respuesta y veré que hago", comenzó la ex hermanita y al ser consultada por la posibilidad de romper el contrato con el canal de las pelotitas, fue contundente: "Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puedo cambiar porque soy cabeza dura, así que no se", dijo.

Luego, añadió los pasos a seguir en caso de decidir cortar los lazos con Telefe: "Hay que pagar una multa. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", señaló.

"¿Ellos te ofrecieron algo?", le consultó Nazarena Vélez, y fue tajante: "Yo les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería. Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina. Me ofrecieron Streaming y les dije que no", detalló.

Para finalizar, la correntina reconoció de algún modo que "ellos tienen razón cuando me dicen que yo no sería lo que soy si no fuera por ellos", sin embargo, no descarta dar un paso al costado y apostar por un futuro en otro canal, y continuar por su propio camino.