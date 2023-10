Un testigo clave confirmó que Andrea Rincón le tiró onda a Belén Francese

Embed

"Fui testigo... estuve ahí, en ese momento, porque yo estaba en pareja con Belén. Empezó un juego por culpa del alcohol y las cosas se fueron dando. Hubo un intento de trío entre nosotros", comenzó diciendo en el ciclo de Flor de la V.

Whitencamp recordó que él se fue y ellas quedaron solas. "Me fui, algo enojado, y no sé qué fue lo que pasó. Tal vez se juntaron y terminaron de hacer lo que empezaron", acotó.

Al finalizar, el bailarín tomó partido por Belén y remarcó que no entiendo por qué la ex GH se desentiende de lo ocurrido. "Andrea la quiere disfrazar... Yo estoy diciendo la verdad", remató.

La dura embestida judicial de Belén Francese contra Andrea Rincón tras el feroz cruce

El fin de semana se vio al aire el feroz ida y vuelta entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar. La ex Gran Hermano explotó contra la actriz, en medio del programa de Andy Kusnetzoff.

En una nota con A la Barbarossa (Telefe), Belén habló sobre la pelea con la morocha y sorprendió al anunciar que evalúa iniciarle acciones legales. "Me quedé mal. Me quedé con bronca. No dije nada grave. Dije una anécdota naif", sostuvo.

"Si te hacés la picante, la arrabalera... y después te querés hacer la que no, la que cambió, la que evolucionó. ¡No! Sos esa y peor", remarcó, indignada con la ex GH.

Belén también se refirió al presunto cuadro psiquiátrico, que la habría llevar a Andrea Rincón a reaccionar como lo hizo en PH. "Si ella tiene eso que no me acuerdo el nombre.... Primero dijo que no sentía nada, después dijo que sentía todo 30 por ciento... No entiendo... Si ella tiene un diagnostico médico, la tienen que cuidar", consideró.

En el cierre de la nota, la actriz confirmó que analiza la posibilidad de llevar adelante un juicio contra la ex GH. "Ella dice que discriminás a todo aquel que tiene un problema...", le comentó Pía Shaw. "Tampoco la pavada y tratarme de pelo... Es todo un gran disparate. Se maneja con la mentira. Tengo un límite. A mí no me va a ensuciar. Y sino, bueno, tendré que hacer algo legal", concluyó.