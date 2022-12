Una angelita abandona LAM abruptamente y sus compañeras se enteraron en vivo

"Muchos de los que están en el control se acaban de enterar en este momento. Fueron dos años maravillosos, estuvo buenísimo, no me pelee con ninguna, las quiero mucho estoy feliz, pero creo que esta bueno en esta profesión probar cosas nuevas", reveló Pía Shaw luego de que Ángel revele que se trataba de ella.

"Quedé helada", aseguró Yanina Latorre; y Nazarena Vélez se lamentó porque cosechó una muy buena relación con su compañera: "La amo a Pía es todo lo que está bien", indicó.

Tras dedicarle sólo palabras de agradecimiento y buenos deseos para lo que viene, el conductor reveló que la personalidad que se incorpora la semana que viene al ciclo para ser una nueva angelita será Marixa Balli.

Pía Shaw reveló el mal momento que vivió con Nicolás Cabré: "Me puse a llorar"

Pía Shaw contó en LAM (América) el feo momento que vivió con Nicolás Cabré al internar entrevistarlo hace unos años y cómo reaccionó ante su destrato.

“Yo laburaba en AM, hacíamos cosas como de chistes y yo hice uno de un fotógrafo que seguía a Nicolás Cabré y la China Suárez”, dijo la periodista.

Luego, sumó: “Conté una situación que estaban en la playa, en la arena y se habían peleado por una reposera, entonces nosotros hicimos una actuación”.

“Había una película que se hacía y me dicen que tenía que ir, les digo ‘pero está Nicolás Cabré, no creo que me quiera atender y que tenga mucha onda’”, añadió.

Y detalló: “Y me dicen ‘si sí, no dijo nada’, y cuando llegué, entré a una sala y estaba Nicolás Cabré solo y yo venía de América”. “Él no hablaba con América directamente, entonces le dije ‘holaaa, voy a debutar con vos’ y me dijo ‘vos conmigo no debutás nada, te vas ya de acá’”, indicó Pía.

Luego de contar el mal momento que vivió con Cabré al intentar entrevistarlo, Pía Shaw señaló cuánto la afectó pasar por ese momento. “Fue tan feo ese momento, yo me acuerdo que me fuí y me largué a llorar”, manifestó la panelista y luego reconoció: “Ahora cambió”.