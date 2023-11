Una ex Gran Hermano anunció en LAM que se va del país tras la victoria de Milei

Como invitada en el piso de LAM amplió sus idea y explicó: “Yo hice catarsis, todo el mundo tiene derecho a expresarse, como Yanina también puso una catarata de opiniones, todos opinamos y cada uno con su sentir”.

Viviana Colmenero LAM

"Es algo muy disruptivo lo que dijo durante toda su campaña y nada a favor de nuestro país. Pena y tristeza me da que un presidente diga que va a privatizar todas nuestras cosas, lo que nos pertenece a todos, si no le duele al argentino ,no se. Yo quiero un país en armonía donde por ejemplo, dice para toda la gente de bien, y yo no lo voté”

A su vez, contó tanto en redes como en el programa, que su postura la llevó a fuertes intercambios con sus dos hermanas, y en diálogo con Ángel aseguró: “No podes porque cada uno tiene su convicción o no se que les pasa, pero cada uno está convencido de algo y nos los podes hacer cambiar de opinión”.

Tras el triunfo de Javier Milei, L-Gante enfrentó los rumores acerca de irse del país

Este fin de semana Javier Milei obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales y esto generó repercusión entre distintas figuras del espectáculo. En este contexto, de quien se hablo mucho fue de L-Gante, quien protagonizó rumores acerca de abandonar el país.

Frente a la gran cantidad de comentarios, el cantante decidió hablar al respecto en un vivo de Instagram, horas antes de presentarse en el escenario del Luna Park. “Toda la gente que me está comentando si me voy a ir del país o si voy a dejar de cantar, primero, chúpenme bien esta, y segundo, díganme o comprueben en qué portal o medio de comunicación yo fui y dije las palabras de que si no votaban a tal, o no ganaba tal político, me retiraba o dejaba la música”, sentenció.

“Quiero ver de donde salieron esas palabras que supuestamente dicen que las dije yo. ¿Saben que? Eso fue la misma campaña, sabiendo que lo que yo digo funciona en las noticias y la gente se la cree. Crean esa noticia falsa para generar controversia. ¿Pero después quien sale perjudicado? Yo. Estuve con Feinmann, estuve en la mesa de Mirtha Legrand, estuve en los lugares más piolas y jamás di una opinión política. Siempre fui neutral y siempre estuve haciendo música sin importar lo que digan y vienen a saltar con esa”, siguió.

Por último explicó las únicas razones por las cuales podría irse del país un tiempo y aseguró: “Si me voy, me voy a hacer un show a otro país porque me invitaron y me pagaron el viaje, la estadía en el hotel y todo eso para vaya a cantar". "Y si no hago música y es porque le estoy entrando a tu novia. Yo no dije eso en ningún lado y de última compruébenlo”, cerró con un humor fiel a su estilo.