Una influencer famosa por sus increíbles abdominales contó que se operó con Aníbal Lotocki y ahora vive con miedo

Canela Devoto contó que decidió pasar por el quirófano por los comentarios ofensivos que recibía a diario. "Había un jefe que me decía: 'che estás más gorda'. Todo el tiempo me lo decía", comentó.

"En un momento me cansé. Lo que me decía me empezó a afectar. Por eso, decidí operarme. Encontré la página de un doctor que supuestamente, según las fotos, operaba bien", siguió.

Ese doctor era ni más ni menos que Aníbal Lotocki. "Me operé con con él en el 2019. Lo que yo me hice fue una liposucción con marcación abdominal, que es una lipo que te aspiran la grasa, supuestamente. No es que te ponen nada como implantes o silicona, solamente me saqué grasa del abdomen”, detalló.

Ante los casos de mala praxis, Devoto ahora vive con miedo. “Obviamente me estoy asustando, te ponés a pensar mil millones de cosas, si realmente me puso algo en el cuerpo como puede ser metacrilato. No se puede confiar en ese enfermo”, concluyó.

Las imágenes de la nueva casa a la que se mudará Aníbal Lotocki: "Ya generó odio en los vecinos"

Tras conocerse que el cuestionado médico Aníbal Lotocki logró vender la lujosa mansión de Olivos en la que vivió hasta estos días, Ángel de Brito mostró las imágenes de la nueva vivienda del médico acusado de mala praxis por la muerte de Silvina Luna, entre otros tantos damnificados.

Según informó el conductor de LAM (América TV), Lotocki finalmente logró señar una casa en Barrio Parque Peró, en la localidad de Del Viso, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

“Finalmente se muda Lotocki de esta casa que han visto en todos los lugares, ya encontró en dónde vivir, ya señó una casa en un barrio semi privado” anunció el periodista y acto seguido compartió imágenes de la propiedad de dos plantas de estilo racionalista, según la descripción de la inmobiliaria.

“Tiene dos dormitorios y toda la casa tiene una dimensión de 162 metros cuadrados, con una piscina en el parque. Sin embargo la casa que vendieron era mucho más grande y más lujosa, tenía seis dormitorios”, intervino Maite Peñoñori y advirtió: “Lo que pasa es que tuvieron que venderla mucho más barata porque nadie quería ir a vivir ahí”.

En tanto, sobre el dinero embolsado por la reciente venta, Yanina Latorre deslizó que el médico ahora “Va a alquilar para que en un futuro embargo de sus bienes, esa plata quede protegida”, mientras advirtieron el malestar por parte de los vecinos del barrio semi cerrado ante la llegada de Lotocki. “Ya hay escándalo en el grupo de vecinos porque se enteraron que va a ir a vivir Lotocki”, confió entonces Maite y reveló que están revisando el estatuto del barrio para ver si encuentran la manera legal de impedir su llegada.