Una de las abogadas de Mauro Icardi arrojó una durísima frase contra la China Suárez: "Tóxica y pu..."

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, añadió la esposa de Rodolfo Barili.

Luego Lara Piro negó que la China Suárez se haya mudado efectivamente a la “casa de los sueños” de Wanda Nara que Icardi compró en Nordelta. “La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”, aseguró.

En el mismo streaming de Bondi Live, Ángel de Brito sacó a la luz el pedido que la China Suárez le habría hecho al futbolista para poder estar en la casa de Nordelta y no cumplir con un pedido judicial, que permitió la visita de las nenas con la condición de que ni ella ni L-Gante estén presentes cada vez que vean a sus progenitores.

“Me cuentan que cuando Mauro va para el Chateau en el auto, lo llama la China por el temita del asado. Él le dice a ella que no puede estar, se acordó que el juez le dijo que la China tenía que estar out por ahora, en los primeros encuentros. (…) “Ella le dijo ‘pagá la multa, Mauro’. Otra cabeza de tuerca la China. Hizo como Wanda en Susana, que dijo que ella pagaba la multa”, destacó Ángel.

Embed

Se filtró qué le aconsejaba la China Suárez a Mauro Icardi en medio del escándalo con las mascotas de las nenas

Cuando se creía que todo lo que podía suceder entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez ya había ocurrido, en la noche del viernes se desató un nuevo e inusitado escándalo cuando el futbolista debía reencontrarse con sus hijas tras más de dos meses sin tener contacto con ellas.

Lo cierto es que, orden judicial mediante, cuando el futbolista fue a buscar a Francesca e Isabella al colegio se encontró que con Nora Colosimo -mamá de Wanda-, designada la intermediaria del exmatrimonio, no sólo le entregó a sus hijas sino también a las mascotas de ellas, lo que terminó desatando una dramática y violenta situación.

Con el argumento de que los carpinchos que deambulan en el barrio de Nordelta podrían comerse a los perritos, Icardi se negó de entrada a llevar con él las mascotas de sus hijas a pesar del pedido de sus propias abogadas, dado que tras muchas semanas se había logrado la revinculación.

Así las cosas, Mauro optó por cargar a las nenas y los perros en su auto, se dirigió hasta el Chateau Libertador y al llegar le pidió a sus hijas que dejasen las mascotas con su mamá. A partir de allí fue cuando se desencadenó el violento escándalo que desde LAM (América TV) fueron relatando en vivo, así como también lo hizo Yanina Latorre y otros comunicadores desde sus redes sociales.

Pasada más de una hora desde que Francesca e Isabella habían subido al departamento donde viven con su mamá mientras Icardi las esperaba en el auto, lo cierto es que Mauro se cansó y subió a buscarlas. Fue allí donde los gritos, peleas y hasta empujones se adueñaron del terrible momento. Y tras la llegada del abogado de Nara, así como de su amigo Kennys Palacios, a quienes llamó para que la ayudasen, terminó llegando la policía para contener el ataque de furia del futbolista.

Al mismo tiempo que esto sucedía, todo fue relatado desde el móvil de LAM (América TV) apostado en la puerta del Chateau Libertador. En tanto, Pepe Ochoa reveló que mientras Icardi peleaba furioso con Wanda, estaba en comunicación con la China Suárez quien lo aconsejaba cómo actuar.

"Llegó la policía para buscar a Mauro. Esto le dijo la China en un llamado que escucharon varios: 'Si Wanda no cumple vos tampoco cumplas y que se banque que soy tu pareja, total pagás la multa'", detalló el angelito tanto en el programa de Ángel de Brito como también desde su cuenta de X.