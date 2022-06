Una mujer denunció que apareció su abusador y la mujer que lo encubrió en La Voz Argentina 2022

“Shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de MI ABUSADOR (pedófilo y violento entre tantas cosas) en nada más y nada menos que la televisión”, escribió en una de las primeras líneas.

Luego aclaró: “Fue mi primer novio, dos años en los que se encargó de cag… la cabeza haciéndole daño tanto a mí como a amistades”.

abuso.jpg

La usuaria dio detalles de la violencia de ese hombre: “le pegaba trompadas a la pared hasta sangrar por ataque de celos, me manipulaba por contacto sexual, no me dejaba escuchar música hecha por hombres porque "los apreciaba más que a él".

“Tenía mis nudes en su celular y cuando Nemo (Daiana) las descubrió se las mostró a andá a saber cuánta gente del colegio mientras estuve internada”, explicó la joven.

abusador2.jpg

“Repudio cualquier comentario negativo al físico de estas personas, no hay denuncia penal ni va a haber porque la justicia no funciona y no quiero involucrar todo esto en un proceso tan denso porque ya suficiente fue transitarlo, sólo quiero que se sepa, es mi única intención”, explicó.

Además, se armó mucho revuelo en las redes pero se desconoce qué determinación tomará la producción del ciclo. “Ya de por sí es bastante difícil atreverme a hablar una vez más de todo esto, me choca demasiado revivir todo esto de vuelta. no creeré en la justicia penal pero sí creo en la justicia de mis palabras”, sumó la víctima.

Rating: cómo le fue al segundo programa de La Voz Argentina 2022 contra Los 8 escalones del millón

La Voz Argentina 2022 tuvo en su segundo programa una doble competencia, la mayor parte del tiempo tuvo enfrente en El Trece a Los 8 escalones del millón y luego a El hotel de los famosos. Y otra vez ganó Telefe.

En la noche del lunes, La Voz Argentina 2022 obtuvo un promedio final de 17.2 puntos y un pico de 19.1 puntos. Bajó sólo 3 décimas con respecto al domingo, que fue el debut.

Antes, Fugitiva (Telefe) obtuvo 12.3 puntos de rating y más tarde, El primero de nosotros logró 10.7 puntos. En El Trece, lo mejor pasó por El hotel de los famosos que registró 10.8 puntos de rating y le siguió Los 8 escalones del millón que se mantuvo con 10.5 puntos.

El hotel de los famosos El rating del resto de los canales de aire

En El Nueve se destacó Bendita con 5.1 puntos. Por su parte, en América lo más visto fue LAM con 3.1 puntos. En la TV Pública lo más visto fue Fútbol ATP con 1.0 puntos y en Net TV, El señor de los cielos logró 0.5.

Telefe ganó el día lunes con 9.5 puntos de promedio, El Trece hizo 7.9 puntos, El Nueve 2.7, América 2.3, La TV Pública 0.7 y Net TV 0.3.