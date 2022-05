Una mujer le advirtió a Juana Repetto que su marido Sebastián Graviotto le es infiel

La usuaria dejó unos cuantos comentarios en la publicación de Juana tratando de advertirle sobre la actitud de su marido en el que hasta dijo que le mandó mensajes directos pidiéndole fotos íntimas.

“Alto gato, me chamuya por DM”, escribió la joven de perfil privado. “Me pone en modo efímero, el cat sabe”, sumó y le pidió: “Que se saque la careta que él pide foto y manda también”.

Juana no se expresó al respecto y sus seguidores se encargaron de defenderla en la publicación.

Juana Repetto mostró los cambios físicos tras la maternidad: "Mi antes y después"

Tras responder a las críticas por las recientes vacaciones en el exterior en familia, donde muchos cuestionaron los días que su hijo Toribio perdió de clases, Juana Repetto compartió un profundo posteo en Instagram mostrando el cambio físico que tuvo a casi un año del nacimiento de Belisario, fruto de su amor con Sebastián Graviotto.

"Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de mi segunda vuelta con @goodaabi post Belisario", comenzó su mensaje la actriz en Instagram.

Y siguió: "Primero que nada estuve en los grupos de embarazo, lo cual me ayudó un montón a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutri especializada en embarazos. Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando".

"Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos. Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás", profundizó la actriz.

Y remarcó: "Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo. Y así fue, cuando relaje me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me termino de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y ORGANIZACIÓN! Una vez que logre cuadrar todo eso, no sólo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, si no que también por consecuencia, vinieron los cambios físicos".

"Casi sin darme cuenta. Hoy puedo decir que en casa adquirimos TODOS nuevos hábitos saludables. Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua y me estaría faltando la actividad física, que juro voy a por ella", finalizó Juana Repetto.