Una panelista de Mujeres Argentinas pegó el portazo y se despidió del programa: de quién se trata

Se trata de Virginia Gallardo, quien este viernes 22 de agosto se despidió de Mujeres Argentinas (El Trece) entre risas y emoción. La salida se debe a que la panelista iniciará un nuevo desafío en su carrera, esta vez en el ámbito político.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Una de las panelistas de Mujeres Argentinas se despidió del ciclo matutino, y generó gran conmoción entre sus compañeras. Conocé de quién se trata y las razones detrás de la salida.
Se trata de Virginia Gallardo, quien este viernes 22 de agosto se despidió de Mujeres Argentinas (El Trece) entre risas y emoción. La salida se debe a que la panelista iniciará un nuevo desafío en su carrera, esta vez en el ámbito político.
Gallardo es candidata a diputada de La Libertad Avanza en Corrientes, por lo que se dedicará por completo a este rol y se mantendrá alejada de los medios. Durante la emisión, María Belén Ludueña decidió dedicar los últimos minutos a la expanelista y despedirla junto a todas sus compañeras en un clima de emoción y risas.
“Quiero llamar a mis compañeras, a las mujeres argentinas, para despedir como se merece nuestra gran compañera y amiga, la señora Virginia Gallardo”, expresó la conductora antes del final.
Sobre cómo se despide del ciclo matutino, Virginia dejó en claro: “Me voy tranquila de que este equipo ha crecido tanto. No me van a necesitar más”
“Vas a ser una excelente diputada, te queremos”, le dijeron en el piso. “Sabés que el amor que te tenemos es genuino, porque es lo que vos construiste. Gracias”, agregó Ludueña.
“Acuérdense, a los 50 Virginia va a estar en la cámara”, sumó Silvia Fernández Barrio sobre el futuro de Gallardo y deseándole buena suerte.
La salida de Virginia se dio en un contexto amigable, a diferencia de las de Evelyn Von Brocke y, más recientemente, Liliana Franco.
Liliana Franco se pronunció tras su abrupta salida de Mujeres Argentinas (El Trece), programa del que, según relató, fue despedida sin previo aviso.
El matutino conducido por María Belén Ludueña se caracterizó, entre marzo y agosto, más por los enfrentamientos, tensiones al aire y declaraciones cruzadas que por su contenido en sí. Ahora, el foco se trasladó a la salida de la especialista en temas políticos, quien habló en Intrusos (América TV) para explicar lo sucedido.
“Es un trabajo, el nuestro es así. Hoy estás, mañana no estás. Me pareció una apuesta muy interesante, un nombre fuerte Mujeres Argentinas. Fue lindo trabajar con una amiga como Silvia Fernández Barros, a Belén la conocía del canal, y fue un placer trabajar con ella también”, contó la expanelista del ciclo.
Liliana contó que la decisión se la comunicaron el miércoles 13 de agosto y detalló los motivos: “Me dijeron que era un tema de presupuesto, aunque yo iba una vez por semana. No sé si tenían en claro cómo aprovecharme dentro de la estructura del programa. Creo que la actualidad o la mirada de economía que yo les podía aportar no les terminaba de cerrar”.
Además, agregó: “Son gajes del oficio. Me quedó un sabor amargo de irme de un proyecto lindo e interesante, que después no terminó siendo lo que yo tenía en mente, o quizás yo no era lo que tenía en mente la producción”, dejando en claro —a diferencia de lo que había comentado en privado con Adrián Pallares— que su salida no estuvo marcada por conflictos.