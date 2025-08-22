Una panelista de Mujeres Argentinas pegó el portazo y se despidió del programa: de quién se trata

“Vas a ser una excelente diputada, te queremos”, le dijeron en el piso. “Sabés que el amor que te tenemos es genuino, porque es lo que vos construiste. Gracias”, agregó Ludueña.

“Acuérdense, a los 50 Virginia va a estar en la cámara”, sumó Silvia Fernández Barrio sobre el futuro de Gallardo y deseándole buena suerte.

La salida de Virginia se dio en un contexto amigable, a diferencia de las de Evelyn Von Brocke y, más recientemente, Liliana Franco.

Qué dijo Liliana Franco tras su abrupta salida de Mujeres Argentinas

Liliana Franco se pronunció tras su abrupta salida de Mujeres Argentinas (El Trece), programa del que, según relató, fue despedida sin previo aviso.

El matutino conducido por María Belén Ludueña se caracterizó, entre marzo y agosto, más por los enfrentamientos, tensiones al aire y declaraciones cruzadas que por su contenido en sí. Ahora, el foco se trasladó a la salida de la especialista en temas políticos, quien habló en Intrusos (América TV) para explicar lo sucedido.

“Es un trabajo, el nuestro es así. Hoy estás, mañana no estás. Me pareció una apuesta muy interesante, un nombre fuerte Mujeres Argentinas. Fue lindo trabajar con una amiga como Silvia Fernández Barros, a Belén la conocía del canal, y fue un placer trabajar con ella también”, contó la expanelista del ciclo.

Liliana contó que la decisión se la comunicaron el miércoles 13 de agosto y detalló los motivos: “Me dijeron que era un tema de presupuesto, aunque yo iba una vez por semana. No sé si tenían en claro cómo aprovecharme dentro de la estructura del programa. Creo que la actualidad o la mirada de economía que yo les podía aportar no les terminaba de cerrar”.

Además, agregó: “Son gajes del oficio. Me quedó un sabor amargo de irme de un proyecto lindo e interesante, que después no terminó siendo lo que yo tenía en mente, o quizás yo no era lo que tenía en mente la producción”, dejando en claro —a diferencia de lo que había comentado en privado con Adrián Pallares— que su salida no estuvo marcada por conflictos.