Una panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló una importante noticia sobre su vida sentimental

Nancy Dure

Lejos de poder disimular, Nancy enfrentó los comentarios de ambos y sin vueltas respondió: "Si, estoy enamorada". Inmediatamente todos en el estudio reaccionaron eufóricos y Lussich indagó: "¿Se puede decir el nombre?". "No puedo decir nada", sentenció ella.

“Se lo va a reservar porque la última vez que tuvo a alguien, acá se lo quemamos. Culpa mía y no lo hago más”, opinó Brey mientras Nancy se reía dejando en claro que estaba todo bien entre ambas.

"Bueno, la tenemos enamorada a Duré. Cerramos estas dos historias de amor, la de Duré y la de Fátima", concluyeron los conductores.

La desgarradora frase de Virginia Gallardo tras la muerte de Mariano Caprarola: "Disfrútenme"

La muerte de Mariano Caprarola a sus 49 años impactó al mundo del espectáculo. El panelista sufría de una compilación renal y era uno de los tantos famosos que denunciaba al medico Aníbal Lotocki tras haberse operado con él.

Frente a esta triste noticia, habló Virgina Gallardo en Socios del Espectáculo, quien también tuvo una mala experiencia con el médico mencionado y se enfrentó a él en la justicia. “Lo tomo con humor porque no me queda otra. Yo digo 'que cerca pegan las balas, disfrútenme'. Que lo digo como chiste pero igual me amarga”, comenzó diciendo en cuanto a su salud.

“No me afecta porque estoy muy bien y me acabo de hacer los chequeos. Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia”, continuó.

En ese sentido, habló puntualmente de la muerte de Mariano y expresó: "Yo no sabía la gravedad de Mariano, el se acercó a mi una noche y fue terrible para los dos. El por primera vez me cuenta que se había operado y todo su proceso. Terminó en una charla larguísima, en ese momento el no lo decía a nadie. Buscamos médicos, nos pasamos contactos”.

“Todo lo que él decía de los dolores, el ciático, el cemento y el plástico, es lo que tengo yo. Todo condice con lo que digo yo, y no podemos ser una conspiración en contra”, sentenció Virginia en cuanto a las denuncias a Lotocki.

“Yo tengo todo y lo voy a tener de por vida con la diferencia de que vivo de mi cuerpo. Cuanto más paralizada estoy es mi salvación. La pandemia y el embarazo fueron la salvación de mi vida”, relató.

“Tengo entendido que para sacar el producto en su totalidad, primero es muy difícil. Y segundo, es cortar el músculo, no queda otra. Es rebanar todo y me parece más terrible aún”, explicó.