Una panelista vivió un incómodo momento con el influencer ruso Hasbulla y la pasó muy mal

“¿Qué decirte?, muy serio, muy tímido, yo por ser mujer, como su religión no lo permite, no me podía acercar a él. Tampoco podía sacarme fotos. No podía quedar fotografiado ni siquiera de lejos, yo en un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos”, comenzó contando la ex angelita.

“¿Da miedo?, porque tiene una mirada extraña”, le preguntó Karina Iavícoli, a lo que respondió: “No, no da miedo. Tiene algo, lo que yo interprete, es una persona que mantiene cierta distancia y necesita cierta seguridad”, contó Mariana.

Finalmente concluyó sobre su el paso del influencer por el ciclo que conduce Jorge Rial, “me cayó bien, pero no pude interactuar. En un momento quise llevarle el mate y les agarró un ataque a todos, ‘¡No! Mujeres no’. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo”.

Se filtró la verdad de lo que pasa entre Jorge Rial y Mariana Brey

En el último tiempo comenzaron a circular algunos rumores que indicaban que Jorge Rial estaría manteniendo un romance con Mariana Brey, su compañera de Argenzuela, el noticiero que conduce por C5N.

Si bien ellos no confirmaron ni negaron la información, todo parecía que era cierta hasta que intervino Ángel de Brito. El periodista contestó algunas preguntas desde su Instagram, hasta que apareció esta y decidió decir la verdad.

Ángel es amigo de Mariana por lo que se entiende que tienen un gran vínculo y es palabra autorizada para hablar al respecto. Entonces, De Brito decidió responder con una contundente palabra: "Prensa".

El periodista dio a entender que toda la movida que hicieron sus colegas fue solamente para captar la atención de todos, y hay que darles la derecha: lo lograron.