Se filtró la verdad de lo que pasa entre Jorge Rial y Mariana Brey

Ángel es amigo de Mariana por lo que se entiende que tienen un gran vínculo y es palabra autorizada para hablar al respecto. Entonces, De Brito decidió responder con una contundente palabra: "Prensa".

El periodista dio a entender que toda la movida que hicieron sus colegas fue solamente para captar la atención de todos, y hay que darles la derecha: lo lograron.

El tremendo piropo de Mariana Brey a Jorge Rial: "Él es muy..."

Mariana Brey confirmó este jueves, en LAM (América TV), que se separó de su marido, y habló de la relación que tiene con el periodista Jorge Rial, con quien en los últimos días ha sido vinculada.

Al ser consultada por el notero del ciclo que conduce actualmente Yanina Latorre, la ex angelita confirmó la separación de Pablo Melillo, aunque prefirió no ponerle título a esta transición en su pareja. “Prefiero no poner títulos porque no me sientan bien”, le dijo al notero.

Al ser consultada por su vínculo con Jorge Rial, la panelista de Argezuela (C5N), fue contundente. “Con Jorge me divierto un montón, me sorprendió lo del romance y no se de donde salió. El es muy buen compañero”, dijo Brey.

Y fue por más: “Jorge es fachero, muy buen mozo, y el intercambio en las redes fur un chiste que uno puede hacer con cualquier compañero de trabajo”, finalizó.

Sobre su distanciamiento del padre de Juana, Mariana dijo “hay que siempre cuidar a la familia y preservar a los chicos, nosotros somos familia”, y a pesar de reconocer la separación, aseguró que “está todo bien”.