El tremendo piropo de Mariana Brey a Jorge Rial: "Él es muy..."

Al ser consultada por su vínculo con Jorge Rial, la panelista de Argezuela (C5N), fue contundente. “Con Jorge me divierto un montón, me sorprendió lo del romance y no se de donde salió. El es muy buen compañero”, dijo Brey.

Y fue por más: “Jorge es fachero, muy buen mozo, y el intercambio en las redes fur un chiste que uno puede hacer con cualquier compañero de trabajo”, finalizó.

Sobre su distanciamiento del padre de Juana, Mariana dijo “hay que siempre cuidar a la familia y preservar a los chicos, nosotros somos familia”, y a pesar de reconocer la separación, aseguró que “está todo bien”.

Contundente: Jorge Rial y la verdad sobre su romance con Mariana Brey

Desde que Mariana Brey se convirtió en panelista de Jorge Rial, comenzaron a realizarse especulaciones sobre la relación entre la periodista y el conductor de Argenzuela. Pero, en la última semana, después de un ida y vuelta entre ambos en las redes, se filtraron algunos rumores de romance.

La historia comenzó cuando Brey realizó una publicación en Instagram, y el ex Intrusos le comentó la imagen. “¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, escribió la ex angelita con unas fotografías súper sensuales.

A todos les sorprendió la reacción de Jorge Rial, quien le escribió: “¿De qué trabajás?”. En un gracioso ida y vuelta, ella le respondió “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”.

Cuando se volvieron a encontrar en el piso de C5N, Damián Rojo les salió al cruce y les consultó a sus compañeros: "Quiero que aclaren la situación”. Sin esquivar las balas, Rial respondió muy tranquilo. "Sábado. Estaba viendo Instagram. Y ella pone una foto haciendo... nada. Entonces me acuerdo de la famosa frase de ella: '¿De qué trabajas?'. Veo esta foto y le pongo '¿De qué trabajas?'. Y se armó un quilombo", señaló el papá de More y Rocío.

Y Brey tampoco se quedó callada: “Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, le dijo Mariana a Jorge.