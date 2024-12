Una participante amenazó con abandonar Gran Hermano 2024 tras una tremenda acusación

Lázaro se sintió muy incómoda por la actitud de Renato, quien decidió no dar declaraciones concretas sobre las acusaciones de Luciana, y expresó su deseo de dejar la casa.

Durante una conversación con Santiago Algorta, afirmó: "Me quiero ir. Me voy a ir". "Prefiero que entre otro y que viva esto, no voy a dejar que me increpe en la cara a mí y me amenace”, sostuvo Andrea.

El fuerte enojo de Claudio Dilorenzo con la producción de Gran Hermano: "Me puse a llorar"

Este viernes Claudio Dilorenzo tuvo una sincera charla con Andrea Lázaro en Gran Hermano (Telefe) y se mostró enojado con la producción del reality al recordar el episodio que tuvo con sus hijos al ingresar a la casa.

Lo cierto es que el día que se presentaron los 24 participantes, Claudio protagonizó un fuerte momento con sus hijos, que rompieron en llanto al verlo caminar por el pasillo con Robertito Funes y se despidieron completamente quebrados.

“Fui a hablar por el tema de mis hijos. Yo me quedé medio torcido en la entrada porque nos lo vi. Me hizo entrar a mal, que todos pudieran ver a su familia y yo no, me dejó mal”, le comentó el terraplanista a su compañera.

Asombrada, Andrea le preguntó cuál fue el motivo y Claudio recordó: “Aparte no los vi a los nenes, ellos esperaban darme un abrazo. Eso a mí me mató. No se si fue un error, un malentendido, fueron mis hijos, la mamá de los nenes, pero me saluda Santiago y me dice 'anda para allá. Me fui, y no me dejaron ver a nadie”.

“Cuando estoy por entrar con Robertito, me voy, yo no entendiendo nada, y me pone el auricular. Cuando me lo pone y estaban mis hijos, llorando los dos, me puse a llorar. Fue terrible ese momento, encima los pusieron en las pantallas”, se quejó.