Una situación insólita se vivió al aire en Los 8 escalones del millón

La chica se inclinó por decir "verdadero" y acertó, pero algo llamó la atención de todos. Federico, un hombre que también fue a concursar de Los 8 escalones del millón, respondió antes que la joven: "Verdadero".

“Federico dijo verdadero antes que Julieta pero no te cuenta esa luz verde”, describió Guido, muy sorprendido. “Ustedes pueden hacer lo que quieran”, añadió el conductor. "No... no", sentenció el participante, lamentándose por su error.

Los 8 escalones del millón: la llamativa reacción de un joven que se llevó el premio mayor

Honorio, de 20 años, sorprendió a Guido Kaczka, y a los integrantes del jurado, con su actitud al ganar el premio mayor en Los 8 escalones del millón (El Trece).

El joven se impuso en la última pregunta, se quedó con el millón de pesos, recibió su cheque, pero prácticamente se quedó helado. Su reacción fue una tibia sonrisa y nada más.

“Me parece irreal. No estoy nervioso ni nada porque esto no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera. Cuando lo miro en mi casa respondo las preguntas a la ligera, pero acá... no sé”, expresó Honorio.

De todos modos, más allá de los nervios y la tensión que vivió en el piso, el joven aceptó el desafío de volver a presentarse para competir por otro millón en el ciclo de Guido.