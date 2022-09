Valeria Aquino y los detalles de su tensa relación con Barby Silenzi

Aquino, en ese momento, era madre recientemente, y confesó no pasarla nada bien con las actitudes de su pareja en aquel momento.

Cuando Fernanda Iglesias le consultó si el Polaco alguna vez le había "prometido" ir al Bailando, Aquino respondió sin dudar: "el promete tantas cosas...".

Y sobre el final, contó que algunas veces ha tenido problemas con la también madre de Helena, por el buen vínculo que mantiene con El Polaco quien, incluso, la ayudó mucho anímica y económicamente cuando Valeria sufrió hace poco algunos episodios de inseguridad.

Valeria Aquino explicó por qué no fue a los 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

Karina La Princesita y El Polaco celebraron hace poco los 15 años de su hija Sol Cwirkaluk por los 15 años con un festejo inolvidable para la adolescente donde se vivió una noche de profunda emoción para los cantantes de cumbia.

El momento del brindis con copas de champagne y una gigante torta para cantarle el feliz cumpleaños a Sol fue uno de los momentos más destacados de la noche.

Barby Silenzi, actual novia del Polaco, estuvo presente y llamó la atención la ausencia de Valeria Aquino, ex del cantante y madre de Alma, una de las hermanas de Sol.

Lo cierto es que en charla con Intrusos, América Tv, Valeria Aquino -que fue victima de un nuevo episodio de inseguridad en su casa-, habló de su llamativa ausencia en el cumpleaños de 15 de Sol y explicó por qué no asistió.

"Está todo bien, gracias a Dios. Siempre estamos juntos en el cumple de Alma. Somos los papás, y está todo bien", dijo sobre su vínculo con El Polaco.

"Todo bien, chicos. Yo no estaba enterada de que se habían reconciliado. Me enteré un día antes del cumple de Almita. Como yo no hablé con ella, de mi parte no le iba a llegar la invitación. No tenía diálogo. Pero me lo avisó Ezequiel y, obviamente, las puertas se abrieron para ella también en el cumple de la niña", argumentó sobre su ausencia al 15 de Sol Cwirkaluk . "No estaba acá. Estaba de viaje para los 15. Yo no estaba acá", reafirmó Aquino.