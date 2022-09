Valeria Aquino explicó por qué no fue a los 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

Barby Silenzi, actual novia del Polaco, estuvo presente y llamó la atención la ausencia de Valeria Aquino, ex del cantante y madre de Alma, una de las hermanas de Sol.

Lo cierto es que en charla con Intrusos, América Tv, Valeria Aquino -que fue victima de un nuevo episodio de inseguridad en su casa-, habló de su llamativa ausencia en el cumpleaños de 15 de Sol y explicó por qué no asistió.

"Está todo bien, gracias a Dios. Siempre estamos juntos en el cumple de Alma. Somos los papás, y está todo bien", dijo sobre su vínculo con El Polaco.

"Todo bien, chicos. Yo no estaba enterada de que se habían reconciliado. Me enteré un día antes del cumple de Almita. Como yo no hablé con ella, de mi parte no le iba a llegar la invitación. No tenía diálogo. Pero me lo avisó Ezequiel y, obviamente, las puertas se abrieron para ella también en el cumple de la niña", argumentó sobre su ausencia al 15 de Sol Cwirkaluk . "No estaba acá. Estaba de viaje para los 15. Yo no estaba acá", reafirmó Aquino.

Y sobre el cumple de su hija, Alma, comentó: "Estuvo hermoso. Alma estaba feliz. Eso es lo más importante. Con ella no tuve diálogo en el cumpleaños, pero está todo bien. El Polaco me avisó que venía con ella. Me pidió permiso porque era en mi casa. Lo principal es que ellos (El Polaco y Barby Silenzi) estén felices para poder hacer felices a las nenas sino todo es un quilombo".

El video del tropezón y caída de Barby Silenzi en el cumpleaños de Sol

Reconciliada con El Polaco, con quien tiene una hija, Abril, la bailarina Barby Silenzi protagonizó un tremendo blooper en medio del festejo de 15 de Sol Cwirkaluk.

Cuando se encontraba avanzada la celebración y en el medio donde se encontraba la torta, Silenzi se tropezó al dar un paso con tacos y un vaso de champagne en la mano y terminó en el piso.

"Me caí", se la escucha decir a Barby Silenzi luego de ser ayudada por las personas que se encontraban a su lado. "No pasó nada", se escucha a una voz de atrás de cámara tras el pequeño accidente.