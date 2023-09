Vanesa Sassaro, madre de la hija de Aníbal Lotocki, contó qué le puso en su cuerpo y discutió con Marcela Tauro

"En la biopsia y resonancia salió que me puso metacril. Lo conozco en 2008 y solamente me operé. Cuando vi que estaba pasando esto de las cirugías volví a hablar con él y él me dijo que ponía metacril. En esos años no había tanta información", continuó.

Sobre su relación con el polémico cirujano, explicó: "Salimos siete meses a fines de 2011 y él estaba en un impasse con Pamela (Sosa). Yo lo conocí de otra manera y Aníbal fue una pareja de corto tiempo y como padre no tengo nada que decir de él. Tampoco lo estoy defendiendo".

Y remarcó sobre este presente donde Lotocki está en la mira de todos: "Mi hija sufre y no lo puede ver. Y también sufre en el colegio. No podemos salir y no tenemos nada que ver. El tiempo va a demostrar la verdad, no lo voy a tirar en la hoguera tampoco".

"No es la persona que dicen en los medios, no es un psicópata", explicó Sassaro.

A lo que Marcela Tauro marcó: "Es un buen padre pero es un tipo que tiene por lo menos una muerte segura que es la de Zárate (Cristian) y dos dudas que son las de Mariano Caprarola y Silvina Luna, vos el ser de luz que estás diciendo...".

Y la ex de Lotocki contestó: "Yo no estoy diciendo que es un ser de luz, estás cambiando lo que digo. ¿Vos tenés hijos?".

"Sí claro, tengo. Por lo menos empatía con las pacientes no tenía. No ha tenido el comportamiento de un médico, les cortó el teléfono y nunca más", retrucó Tauro y luego Vanesa cortó la comunicación.

La abogada de Aníbal Lotocki cortó furiosa una entrevista tras la muerte de Silvina Luna: el video

Silvina Luna murió el jueves 31 de agosto a los 43 años y su caso volvió a poner en el centro de la polémica al cirujano Aníbal Lotocki, quien había realizado una intervención estética a la actriz y modelo en 2011.

En el ciclo Pocos Correctos, El Trece, la abogada de Aníbal Lotocki salió al aire vía telefónica el jueves y ante las consultas sobre la situación judicial de su cliente se enojó y cortó furiosa la entrevista.

"Usted como abogada de Lotocki, ¿no considera que el uso del relleno fue desmesurado?", le preguntó Estefi Berardi a la abogada Ileana Lombardo.

"No porque no lo dice así el expediente probatorio del ANMAT", respondió la letrada. "¿Y por qué fue condenado entonces?", repreguntó la panelista.

"Fue condenado por no informar a sus pacientes el posible efecto secundario de un producto. El juez dijo que no había efecto causal entre las enfermedades", explicó la abogada del cirujano.

Y ahí Berardi acotó: "Entre los granulomas". A lo que Lombardo se enfureció y decidió cortar la comunicación. "No me dejan hablar, que tengan buenas tardes", dijo y dio por finalizada la charla.