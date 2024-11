Vanina Escudero y Denise Dumas enfrentadas: el terminante gesto de Campi con Waldo

Lo cierto es que en medio de este latente conflicto que explotó en los medios hace unos días, Martín Campi Campilongo, esposo de Denise, dio su opinión sobre el tema y fue tajante con Waldo.

Embed

Campi reconoció en una nota con el ciclo Intrusos, América Tv, el quiebre de su amistad con Waldo tras las evidentes diferencias entre Denise Dumas y Vanina Escudero.

"Se que Denise no quiere hablar. Fue la madrina durante cinco años, yo no tengo nada que decir", dijo el actor. A lo que Rafa Juri le consultó: "¿Eras amigo de Waldo?".

"Muy", respondió Campi. Y el cronista le repreguntó: "¿Y ahora?", y Campi lo saludó afectuosamente y dijo a cámara retirándose de la nota: "Beso a todos chicos", en un claro gesto que está todo mal con Waldo.

campi.jpg

Vanina Escudero dejó bien en claro por qué le quitó el madrinazgo de su hija a Denise Dumas

Hace algunos días, Denise Dumas confesó públicamente su tristeza por el quiebre en la amistad que ella y marido, Campi, tenían con Álvaro Navia y Vanina Escudero después de que éstos le quitasen el madrinazgo de su hija Joaquina, según ella sin explicaciones.

Fue este lunes cuando desde su programa Nuevas tardes, TV Pública, Denise rompió en llanto y habló de un "dolor enorme". Tras ello, este martes volvió a referirse al tema en LAM, América Tv, y si bien intentó desdramatizar el tema y asegurar que se sacó un peso de encima, minutos después Escudero hizo su descargo a través de sus Instagram Stories y dejó en claro el por qué de su decisión.

"Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca", comenzó expresando la bailarina desde sus Instagram Stories.

Al tiempo que explicó:"Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país", y sumó: "Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años aprox. Y ya era momento".

"En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos 2 años y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto. Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella", continuó argumentando. Y aseguró: "Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda)".

"La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba", remarcó entonces de manera contundente.

En tanto, Vanina hizo saber que la amistad se enfrió no por decisión de ella precisamente."Lamento en el alma todo lo que pasó después. Todas las veces que viajaba a Bs As le escribía para vernos y poder hablar, jamás quiso", disparó dolida.

Y por último, concluyó tajante: "A mí me rompió el corazón, lloré muchísimo porque la quería un montón. Perosi su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto".