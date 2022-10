Vero Lozano explicó los motivos por lo que no le hará juicio al centro de esquí en el que se lesionó

“En los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mierda. Pero siento que ya está, no me quedó trauma. Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas”, contó Vero Lozano a la radio La Once Diez.

“Me asesoré bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio. Ellos se hicieron cargo lo que costó la intervención quirúrgica, y no quería volver a pasar por todo eso. El juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía”, explicó.

La profunda emoción de Verónica Lozano al ponerse de pie por primera vez

A tres meses de haber sufrido un accidente en un centro de esquí en Aspen, Verónica Lozano sorprendió a todos sus compañeros en Cortá por Lozano, al contar que ya puede pararse y caminar con ayuda de un andador.

“Quiero compartir algo con ustedes, que ya lo compartí con el grupo. Hoy a la mañana fui al Cemic, un beso enorme a todos los que trabajan ahí, me hicieron las placas y me pude parar”, explicó Verónica.

A los pocos minutos, la figura de Telefe se paró y avanzó por el estudio, sosteniéndose en un andador. En su cuenta de Instagram, Verónica compartió un video, que grabó en el consultorio de su traumatólogo.

En la grabación, se observa a la conductora parándose y caminando. La figura de Telefe no puede evitar emocionarse por su progreso.

"Llegó el día ! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bebé (como me dijo Costi) . Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y alegría. Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía", fueron la palabras de Verónica, sumamente movilizada.

En febrero, Verónica Lozano sufrió un accidente en un centro de esquí en Aspen, donde se encontraba vacacionando junto a su hija, su pareja, El Corcho Rodríguez, y un grupo de amigos.

"Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando. Tiene un talón lesionado. Está todo bien ahora, después del susto", había dicho el periodista Ángel de Brito.