Verónica Llinás dio detalles de su mala relación con Soledad Silveyra

“Tenemos caracteres muy fuertes las dos. También trayectorias muy diferentes, venimos de distintos lados. Yo estoy bastante acostumbrada a trabajar en grupo, porque vengo de las Gambas al Ajillo... Sole creo que pertenece a otra escuela. Ella siempre fue una estrella, desde que empezó”, comenzó diciendo Verónica.

“¿Hubo problemas de convivencia? Especialmente con tanta gira, cuando se comparte mucho...”, quiso saber la periodista Nancy Duré. “Desde el principio...”, arrojó Verónica, traicionada por su inconsciente. Pero de inmediato aclaró: “Igual nos queremos, no es que nos odiamos y nos llevamos mal”.

“Más que nada era en la escena, después qué sé yo... Todo fluía, nos hemos divertido mucho de gira. Yo solo tengo mi experiencia. Es muy buena actriz, a mi me encanta como actriz y la verdad que siempre la admiré y bueno... A veces había rispideces en el escenario. Sobre todo en las obras donde hay risa, es más difícil, porque a veces vos hacés un chiste y la risa anula el chiste del que viene después”, sumó Llinás.

Pero cuando los integrantes del programa comenzaron a hablar de otras figuras que habrían tenido problemas al compartir elenco con Silveyra, Verónica los frenó: “Igual no hablemos de Solita, chicos. Por favor se los pido”, cerró la actriz.

El duro momento que vivió Verónica Llinás en una verdulería: "Salí llorando"

En una entrevista, Verónica Llinás analizó la situación del país y contó el fuerte momento que vivió en una verdulería con una señora que quiso comprar un kilo de papas y no pudo. "Salí llorando", indicó la actriz.

En diálogo con Infobae, Llinás contó el angustiante episodio que presenció cuando fue a hacer las compras: "Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron 'tanto' y dijo 'no, no puedo. Deme verduritas'. No se puede comprar un kilo de papas".

"Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás. Me pasa algo muy violento, entonces de algún modo, meterse en el arte es un escape, y le proporciona a otra gente que lo necesita, otro escape", añadió.

Respecto a si milita a favor de algo, Llinás aseguró: "Estoy muy triste con lo que pasa con el país. Medio enojada con toda la clase política. Es un sentimiento genuino. No veo por dónde poder salir adelante, veo gente buscando poder y no buscando dar. Es muy triste".