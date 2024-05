Verónica Lozano admitió si aceptaría estar en el nuevo programa de Jey Mammon y si sigue hablando con él

“La Justicia dio por prescripta la causa ósea que él en realidad no está infligiendo ninguna ley, en ese sentido me parece bien que su vida continúe. Yo no soy quien para decir que no puede trabajar más”, comentó la conductora de Cortá por Lozano, Telefe.

"La Justicia dio por prescripta la causa así que él no está infringiendo ninguna ley, desde ese sentido me parece bien que su vida continúa. No soy quien para decir por esto que pasó no trabajas más", continuó Lozano.

Y sobre el regreso de Jey al aire, la animadora aseguró: “Yo creo que habrá gente que lo siga, que lo apruebe y quien no".

"Yo creo que él tiene derecho a seguir trabajando y que después cursará internamente lo que le pase a él con todo lo que ocurrió. Tal vez el paso del tiempo le permite una reflexión distinta”, agregó sobre la posibilidad de que el conductor retome con el trabajo.

Consultado por Rafa Juli de si cree que Jey está "estigmatizado", Vero Lozano sostuvo: “No creo que Jey esté estigmatizado, sino no volvería a laburar. Celebro que tenga la posibilidad de laburar, aparte eso les da laburo a otras personas y después el público elegirá más allá de eso, con el contenido del programa si funciona o no”.

Y en cuanto a si iría a su programa, Verónica respondió sincera: "No sé, si iría o no, no sé qué responder, diría: ‘el canal no me deja’ (se ríe). Hablando en serio yo lo quiero a él, le tengo cariño, me parece que lo que pasó fue espantoso, pero también no soy quién para juzgar”.

"En lo personal había un vínculo que no era muy estrecho que se cortó, en este caso particular yo me pongo del lado de la víctima", cerró Vero Lozano sobre cómo quedó su vínculo con Jey tras la denuncia en su contra.

Mauricio Dalessandro desmintió las palabras de Jey Mammon: "La Justicia no lo declaró así"

La presencia de Jey Mammon en la mesa de Juana Viale este fin de semana tuvo una gran repercusión, y su cruce con la periodista Valeria Sampedro con respecto a la resolución de que dio la Justicia fue lo más comentado por los televidentes.

“No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno", fueron las palabra de la periodista cuando el music alegó haber sido declarado inocente.

Frente a esta discusión, el famoso abogado Mauricio Dalessandro decidió expresarse al respecto en sus redes sociales y le dio derecha a la periodista.

"PRESCRIPCION E INOCENCIA. Las causas penales se extinguen por prescripción. Como consecuencia de ello se dicta el sobreseimiento del imputado. NO la absolución, ni se lo declara inocente", sentenció en su cuenta de X.

Y completó: "Más aún, en casos como el examinado, ni siquiera se deja a salvo el buen nombre y honor (in.c1). El estado de inocencia, que invocó Jey, es el que tiene todo ciudadano.Con el sobreseimiento, mantiene esa presunción de inocencia que todos tenemos hasta que se pruebe lo contario. Si fuera CHEQUEADO diría, DUDOSO. Jey es inocente pero la justicia no lo declaró así".