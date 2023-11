Verónica Lozano descolocó a todos: se sacó las extensiones en vivo y mostró su pelo real

Embed

“Yo te la voy a mostrar en vivo. No me importa nada”, exclamó Verónica Lozano, mientras sus compañeros se dividían entre quienes la alentaba y quienes le decían que no lo hiciera. "No tengo problema", acotó la conductora y pasó a la acción.

Finalmente, la figura de Telefe se sacó las extensiones, desfiló y lució su hermosa cabellera, aunque -obviamente- más corta. Sus compañeros la aplaudieron y destacaron su arrollador desparpajo.

Verónica Lozano reveló el dramático momento que le está haciendo vivir su hija Antonia

Ser padres de hijos adolescentes no resulta nada sencillo, sobre todo cuando están en la etapa donde tomar decisiones resultan cuestiones de Estado. Y ese complejo momento es el que precisamente vive por estos tiempos Verónica Lozano con Antonia Rodríguez, su hija de 14 años.

Lo cierto es que tanto la conductora de Cortá por Lozano como el padre de la nena, Jorge Corcho Rodríguez, están en pleno debate con Antonia sobre qué quiere hacer para sus 15 años que cumplirá en junio de 2024.

Mientras que algunas chicas siguen prefiriendo la tradicional fiesta con vestido largo, vals y torta de varios pisos; otras eligen un viaje al exterior, sea en familia o con otras quinceañeras. Y ahí está el dilema familiar.

La realidad es que dentro de 8 meses Antonia cumplirá sus 15 años y todavía no se decide. Y si bien la cuestión económica no es un obstáculo para la familia Rodríguez-Lozano, el problema será conseguir salón, si es que elige la fiesta, con tan poco tiempo de anticipación teniendo en cuenta que las fechas se reservan faltando más de un año para el evento.

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, reveló Vero Lozano recientemente sobre el tema entre preocupada y estresada sabiendo lo que se viene. ¡Paciencia!