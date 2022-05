Verónica Ojeda desconcertó a todos con una frase enigmática, ¿que confirma su embarazo?

Embed

Pía Shaw la saludó y Verónica empezó a jugar al enigma. "Hola Pía... estuvimos hablando mucho estos días", comentó la ex de Maradona.

"¿Cómo estás hoy?", le preguntó la panelista. "Gracias a Dios, muy bien. Salió todo bien, Pía", añadió Vero.

Enseguida, Ángel se mostró desconcertado. "¿Qué pasó?", indagó el conductor. "Unas cositas... después te cuento", le prometió la rubia al periodista, dejando sobrevolando que estaba intentando resguardar un embarazo.

"Estás rara... cabizbaja. Vos so más aguerrida. Más picante", señaló el conductor. "Estoy más tranquila, después de días bastantes duros", explicó Vero. "Las buenas noticias llegan...", retrucó Pía. "Hay que esperar, pero bien. Va a estar todo bien", sentenció la invitada.

Al ser consultada por Primicias Ya sobre los rumores de embarazo, la mamá de Dieguito se mostró sorprendida. "¿Eh? ¡No!", exclamó la rubia, que -por el momento- intenta mantener el sigilo.

Verónica Ojeda, firme contra Dalma y Gianinna Maradona: "Nunca más van a ver a Dieguito"

Verónica Ojeda está en guerra con Dalma y Gianinna Maradona. La rubia dice que las hijas del astro del fútbol no se acercaron ni se comunicaron con Dieguito Fernando para saludarlo por su cumpleaños.

Según contó en una nota con A la tarde, la ex pareja de El Diez apuntó fuerte contra las hermanas de su hijo.

“Yo no tengo relación con Dalma y Gianinna, y no quiero tenerla. Y tampoco quiero que la tenga mi hijo, a no ser que sea lo que él quiera cuando cumpla 18 años. Yo no quiero que Dieguito sufra ni que sienta las cosas que siento yo. Nunca más lo van a ver”, comenzó diciendo Ojeda.

“Estoy cansada. El amor de hermanos es todos los días, no es solamente por teléfono una sola vez o cada tanto. No es así. Y lo digo por todos los hermanos, no por una sola persona”, agregó, furiosa.

La conductora del programa, Karina Mazzocco, le preguntó si estaría dispuesta a tratar de hablar con Dalma y Gianinnna, pero Ojeda fue tajante.

“Ellos son adultos y cada uno tiene hijos. ¿Sabés el amor que tiene mi hijo? Tiene el amor de sus abuelos, primos, tíos, de Mario (Baudy, su novio), de amigos, el mío", sentenció.