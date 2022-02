Verónica Ojeda, firme contra Dalma y Gianinna Maradona: "Nunca más van a ver a Dieguito"

“Yo no tengo relación con Dalma y Gianinna, y no quiero tenerla. Y tampoco quiero que la tenga mi hijo, a no ser que sea lo que él quiera cuando cumpla 18 años. Yo no quiero que Dieguito sufra ni que sienta las cosas que siento yo. Nunca más lo van a ver”, comenzó diciendo Ojeda.

“Estoy cansada. El amor de hermanos es todos los días, no es solamente por teléfono una sola vez o cada tanto. No es así. Y lo digo por todos los hermanos, no por una sola persona”, agregó, furiosa.

La conductora del programa, Karina Mazzocco, le preguntó si estaría dispuesta a tratar de hablar con Dalma y Gianinnna, pero Ojeda fue tajante.

“Ellos son adultos y cada uno tiene hijos. ¿Sabés el amor que tiene mi hijo? Tiene el amor de sus abuelos, primos, tíos, de Mario (Baudy, su novio), de amigos, el mío", sentenció.

El mensaje de Dalma Maradona en solidaridad con Gianinna

Después del cruce entre su Gianinna y Verónica Ojeda, Dalma Maradona definió de qué lado está.

La actriz subió una foto en la que está junto a su hermana y escribió: "Siempre, siempre, siempre, del lado tuyo de la vida @giamaradona. ¿Entendés que con vos voy a la guerra?".